Власти Астаны заявили об обязательности регистрации всех домашних собак и кошек

Астана. 24 июля. КазТАГ – Регистрация всех домашних собак и кошек является обязательной процедурой, сообщает официальный интернет-ресурс акима Астаны.

«Все собаки с 3-месячного возраста, принадлежащие населению, предприятиям, организациям и учреждениям, независимо от породы, а также кошки с двухмесячного возраста подлежат обязательному учету и регистрации в ветеринарных клиниках г. Астаны и в КГП на ПХВ «Астана ветсервис» акимата г. Астаны. Это нужно для внесения в единую базу идентификации собак и кошек Pet-id.kz», — сообщили в горакимате во вторник.

Отмечается, также, что процедуры регистрации и чипирования домашних животных в указанных учреждениях Астаны бесплатны.

«Чипирование собак сегодня – довольно популярная процедура. Этот метод позволяет быстро и без ошибок найти потерявшееся животное и вернуть его хозяину. В отличие от предыдущих методов, предупреждающих потерю собак, электронная метка намного гуманнее клеймения и надрезания ушей, а также гораздо эффективнее», — говорится в сообщении.