3D-биопринтер для выращивания тканей и органов отправят на МКС осенью

Алматы. 25 июля. КазТАГ — Аппаратуру для проведения первого российского коммерческого эксперимента «Магнитный 3D-биопринтер» планируется отправить на международную космическую станцию (МКС) осенью этого года, сообщается на сайте «Роскосмоса».

«3D-биопринтер создан для выращивания тканей, а впоследствии и органов. Также он может быть использован для изучения влияния факторов космического пространства на живые объекты при дальних полетах: выращенные в космосе из настоящих клеток образцы кожи, внутренние органы», — говорится в сообщении.

По словам заместителя руководителя научно-технического центра РКК «Энергия» Дмитрия Сурина, уже изготовлено 2 комплекта аппаратуры. Один — опытный образец — прошел все необходимые наземные автономные испытания в институте медико-биологических проблем РАН. Второй — тренажерный образец — использовался в процессе подготовки членов экипажей: основного (Алексей Овчинин) и дублирующего (Олег Кононенко).

«Третий — летный — образец аппаратуры для эксперимента «Магнитный 3D-биопринтер» готовится к отправке на МКС осенью. Кюветы будут заправлены химическими реактивами, необходимыми для фабрикации и последующего фиксирования выращенного материала, а также биообразцами, из которых будет выстраиваться конечная структура. По итогам первого этапа эксперимента ученые планируют получить образцы размером в 2–3 мм. Планируется, что это будет хрящевая ткань человека и щитовидная железа грызуна», — уточняют в «Роскосмосе».

Как отмечается, биологические образцы очень чувствительны к времени хранения, поэтому эксперимент необходимо начать непосредственно после прибытия космонавтов и аппаратуры на МКС. Результаты эксперимента должны вернуться на Землю зимой этого года. Встречать прибывшие с орбиты биообразцы будет специалист РКК «Энергия», который обеспечит их оперативную доставку биологам.

Также уточняется, что название 3D-биопринтера «является довольно условным: у устройства нет никаких движущихся частей, и процесс выращивания материала происходит не аддитивно, то есть послойно, а с использованием «формативного» принципа, когда образец растет в сильном магнитном поле в условиях микрогравитации». Внутри прибора установлены камеры, с помощью которых можно наблюдать за ходом эксперимента.

«В перспективе эта методика может применяться для создания органов из доставленных на орбиту биоматериалов конкретных пациентов. У такого способа сразу два очевидных преимущества: не надо ждать, когда появится подходящий для пересадки донорский орган, и автоматически решается вопрос приживаемости. Еще одно возможное применение биопринтера — выращивание белковой пищи, например космического «фарша», который будет продолжать расти по мере его употребления», — поясняют ученые.

Биофабрикацией по предлагаемой технологии можно заниматься и на Земле, однако такая установка была бы очень громоздкой и требовала бы значительных материальных и энергозатрат, — по некоторым оценкам, ее энергопотребление сравнимо с небольшим городом, заключили в Роскосмосе.