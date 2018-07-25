«Казахавтодор» побил рекорд цены за авто для чиновников в 2018 г., купив 2 внедорожника по Т27 млн каждый

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Астана. 25 июля. КазТАГ – Арсен Аскаров. РГП «Казахавтодор» побил рекорд цены за авто для чиновников в 2018 году, купив 2 внедорожника по Т27 млн каждый, сообщил председатель совета директоров союза автомобильной отрасли РК «КазАвтоПром» Олег Алферов.

«Можно выделить автомобиль Toyota Land Cruiser 200 в количестве 2 штук, приобретенный РГП «Казахавтодор» комитета автомобильных дорог (министерства по инвестициям и развитию РК – КазТАГ) по цене свыше Т27 млн каждый. Вот это модель рекордсмен в части стоимости», — сказал в среду О. Алферов на брифинге СЦК.

Напомним, ранее О. Алферов, комментируя ситуацию с теневым рынком автозапчастей, которая привлекла внимание казахстанцев после убийства известного фигуриста Д. Тена, заявил, что этот рынок нуждается в четких правовых нормах.

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