Работой линии «102» и адаптацией амнистированных обеспокоена общественность Алматы

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Алматы. 25 июля. КазТАГ – Динара Жаркеева. Работой линии «102» и адаптацией амнистированных обеспокоена общественность Алматы, передает корреспондент агентства.

«Мы хотели бы озвучить два срочных предложения, которые касаются в целом Алматы, но мы говорим о республиканской реформе. Наладить работу линии «102». Мы видим продолжающиеся случаи долгого ожидания, не могут дозвониться люди. И второе предложение или вопрос: как будет проходить адаптация освобожденных по амнистии. Сейчас большой резонанс вызывает освобождение 5 тыс. осужденных», — сказала представитель общественного движения «За реформу МВД» Ирина Медникова на общественном совете в среду.

Между тем, официальный представитель ДВД города Салтанат Азирбек отметила, что работа линии «102» полностью автоматизирована.

«Линия «102» – это автоматизированная телефонная линия, человеческий фактор здесь полностью исключен. Так, если житель звонит на «102» и даже если все операторы заняты, гудок все равно идет. Звонящему нужно ожидать, а не сбрасывать звонок, так он только «выпадет» с очереди», — пояснила С. Азирбек.

Напомним, эффективность работы полиции и главы МВД РК Калмуханбета Касымова оказались в фокусе внимания общества после того, как в Алматы 19 июля автоворы убили известного казахстанского фигуриста Дениса Тена. Гибель титулованного атлета вызвала широкий общественный резонанс. Казахстанцы требуют отставки министра внутренних дел К. Касымова и реформ в полиции после случившегося, обвиняя правоохранительные органы в том, что трагедии можно было бы избежать, если бы стражи порядка работали эффективней.

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