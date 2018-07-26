Алматы. 26 июля. КазТАГ — На одностороннее движение перейдут улицы Макатаева, Гоголя, Шарипова, Муратбаева в Алматы, сообщает пресс-служба акима города.

«На некоторых улицах в центральной части Алматы заработала новая схема организации дорожного движения. Уже стали односторонними улицы Жамбыла и Богенбай батыра. До 5 августа к ним добавятся Макатаева, Гоголя, Шарипова, Муратбаева, Кабанбай батыра и Карасай батыра», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Отмечается, что нововведения позволят разгрузить центр Алматы от пробок, сократят количество ДТП и повысят безопасность пешеходов.

«Алматы уже имеет позитивный опыт внедрения одностороннего движения — несколько лет транспорт ездит в одну сторону по улицам Наурызбай батыра и Желтоксан, а с недавних пор – по Курмангазы и Шевченко. После того, как Курмангазы стала односторонней, количество ДТП на ней снизилось на 41%. На «новой» Шевченко число автомобильных аварий уменьшилось почти в 4 раза. При этом средняя скорость движения там выросла на 6-8 км/ч, хотя формально порог скорости на Шевченко был снижен», — указывает пресс-служба.

По мнению акимата, преимущества одностороннего движения заключаются в уменьшении конфликтных точек на дорогах, снижении аварийности и улучшении маневренности авто.

«Пассажиров общественного транспорта ожидают свои плюсы. Приоритет движения общественного транспорта за счет выделенных полос поможет алматинцам быстрее перемещаться по городу. Реверсивное движение для автобусов и троллейбусов сохранит привычные маршруты и запустит новые», — уточняется в сообщении.

«На новых «односторонках» максимальная разрешенная скорость составит 40 км/ч. Это решение сделает их более безопасными, и, как ни странно, увеличит скорость потока. Сейчас средняя скорость движения транспорта из-за заторов и плотного трафика в городе не превышает 30 км/ч. Наибольшая загруженность наблюдается утром и вечером, когда люди едут на работу, а потом возвращаются домой. Односторонние улицы как раз и распределят существующие транспортные потоки. Это значит, что большинство автомобилистов почти не заметят перемен, а пешеходы, наоборот, ощутят повышение безопасности. По статистике, более 80% людей, попавших под колеса автомобиля на скорости 40 км/ч — выживают, а вот при 60 км/ч шанс есть только у каждого третьего», — поясняет пресс-служба.