Проходящий по делу Храпунова бывший замакима Алматы частично признал вину в суде

Алматы. 26 июля. КазТАГ — Динара Жаркеева. Проходящий по делу Виктора Храпунова бывший заместитель акима Алматы Яков Заяц частично признал вину в суде, передает корреспондент агентства.

«Частично признаю вину, на фоне всех объемов работы какие-то ошибки допускались», — сказал Я.Заяц в суде в четверг.

Вместе с тем адвокат бывшего замакима попросила суд освободить подзащитного от уголовной ответственности, в связи с истечением срока давности к привлечению к уголовной ответственности.

Также частично сознались еще несколько подсудимых. Их адвокаты также просили суд прекратить уголовное дело в отношении их подзащитных.

Так, кроме Виктора и Лейлы Храпуновых, подсудимыми по делу проходят Куандык Бискультанов, Алтай Касымов, Я.Заяц, Абай Сапаров, Серик Есмуканов, Айяр Ильясов, Айнакуль Садыкбаева, Абдул-Газиз Мукашев, Абылайхан Карымсаков, Габиден Кайымсултанов.

Некоторые подсудимые в разное время работали в структуре акимата Алматы.

Их обвиняют в хищении госимущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и легализации похищенного имущества, совершенных организованной преступной группой.

В настоящее время суд объявил перерыв, так как у одного из подсудимых нет адвоката.

Как сообщалось ранее, в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы поступило уголовное дело в отношении В. Храпунова, Л. Храпуновой, А. Ильясова, и еще девяти лиц.

Отмечается, что причиненный ущерб государству превышает $250 млн.

Напомним, уголовное дело в отношении В. Храпунова было возбуждено 22 ноября 2011 года по фактам совершения ряда коррупционных и экономических преступлений. В качестве меры пресечения суд санкционировал его арест. 8 февраля 2012 года правоохранительные органы инициировали межгосударственный розыск фигуранта. В.Храпунов вместе с семьей проживает в швейцарском кантоне Вале, в котором расположен г. Женева.

Также в международный розыск объявлен сын бывшего акима Алматы Ильяс Храпунов. Ориентировка на его розыск была опубликована на сайте интерпола. Отмечалось, что И. Храпунов подозревается в создании и руководстве организованной преступной группой, участии в преступном сообществе, а также легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем.

В августе 2013 года финансовая полиция Казахстана сообщила, что в ходе расследования уголовного дела в отношении Храпуновых направлено международное поручение в компетентные органы Швейцарской Конфедерации об оказании правовой помощи. Документы и доводы, приведенные в поручении об оказании правовой помощи, изучены и проанализированы уполномоченными органами Швейцарии, по результатам которых начато уголовное преследование в отношении Храпуновых на территории Швейцарской Конфедерации по факту отмывания денежных средств и иного капитала, добытого преступным путем.