«Суверенная демография. Моноэтничность в Казахстане грозит снижением рождаемости?». «До вступления обвинительного приговора в законную силу каждый человек считается невиновным». «Рознь в Казахстане сеют люди с архаичным мышлением уровня 17-го века»

День за днем 285 0
Сетевой Казахстан 26 июля 2018г.

Фото алексеенко

CAMONITOR.KZ. «Суверенная демография. Моноэтничность в Казахстане грозит снижением рождаемости?» — Как считают некоторые эксперты, тема эмиграции в Казахстане излишне политизируется. По их мнению, масштабы оттока населения в настоящее время не столь катастрофичны, как их пытаются представить. А вот за что действительно стоит тревожиться, так это за спад рождаемости, деградацию института семьи и старение населения. Ведь вполне может случиться так, что вместо ожидаемого демографического взрыва мы столкнемся с демографическим кризисом… О том, можно ли доверять подобным выводам и на какие тенденции стоит обратить особое внимание, мы попросили рассказать Александра АЛЕКСЕЕНКО, доктора исторических наук, профессора ВКГУ им. С.Аманжолова.

TIME.KZ. «Охота пуще закона» — Лесник Иле-Алатауского национального парка объявил агашкам и татешкам непримиримую войну и очень рассчитывает на поддержку главы Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алика ШПЕКБАЕВА, председателя КНБ Карима МАСИМОВА и генерального прокурора Кайрата КОЖАМЖАРОВА. Потому что поднятая им тема, без преувеличения, национального масштаба. Тема нацпарков уже давно достигла точки кипения и требует незамедлительного разрешения. Можно понять бывшего лесника ТУРСПЕКОВА, который пишет жалобы в АГДСПК, ГП и КНБ. Без привлечения этой тяжелой артилерии невозможно разрушить стену беззакония, за которой владельцы шикарных особняков, построенных на особо охраняемой государством территории, и их чиновные покровители чувствуют себя абсолютно безнаказанно.

«Обвинительный падеж больше не задаёт тон в судейской “грамматике”» — С этого года люди в черных мантиях все чаще оставляют обвиняемым свободу и доброе имя. Экзотическое для Фемиды слово “невиновен” за полгода услышал 101 казахстанец, обвиненный в тяжких и особо тяжких преступлениях, против 27 аналогичных подсудимых в прошлом году. Такая статистика может изменить сложившиеся представления казахстанцев о привычках нашего правосудия, которое наконец стало держать “оптимистический” уклон даже в делах об убийстве и наркосбыте, а также в неординарных тяжбах о Робин Гудах нашего времени.

«Не мешайте нам хоронить!» — Мусульмане из общины “Султан-Корган” возмущены: ТОО “Специализированный комбинат ритуальных услуг” препятствует им хоронить усопших родственников по канонам шариата, навязывает дорогие и ненужные услуги и оскорбляет религиозные чувства. Верующие предлагают разработать отдельный закон “О похоронах”, который позволил бы убрать противоречия в нынешнем законодательстве.

Фото жовтис

FORBES.KZ. «Жовтис: Бороться надо с причинами и безнаказанностью, а не законы ужесточать» — Почему радикальные меры, предлагаемые в обществе после гибели Дениса Тена, не решат проблему обеспечения безопасности и не снизят уровень преступности, объяснил в интервью известный правозащитник Евгений ЖОВТИС — До вступления обвинительного приговора в законную силу каждый человек считается невиновным, эта презумпция невиновности существует для того, чтобы гарантировать, что невиновный не окажется в тюрьме. Именно поэтому вся процедура доказывания и обвинения обставлены разного рода ограничениями и гарантиями. И главным образом для того, чтобы защитить невиновного, в том числе тебя, законопослушный гражданин. И, наконец, конституционные права не делят людей ни по какому признаку. Они принадлежат всем. Все равны перед законом и судом, совершенно все. Если человек совершил преступление, и это доказано в суде, он несёт наказание в том числе и в виде лишения свободы, так что мне непонятно, в чём мы проиграли преступникам.

Снятие Касымова – это пар в свисток Снятие Касымова – это пар в свисток
8358

TENGRINEWS.KZ. Сауле МЕКТЕПБАЕВА – «Четверг, поменявший нас всех» — О срочности и необходимости реформы МВД большинство экспертов говорило уже давно. Здесь дело не в министре, а в том, что и прокуратура, и суды хотя бы какой-то процесс модернизации прошли, в полиции же, по большому счету, его не было, была лишь чехарда с приобретением или отказом от новых функций. В этом году в конце мая вопрос реформы полиции рассматривался Совбезом, следом после этого началась проработка деталей, ожидается, что к сентябрю детализированное видение будет утверждено и объявлено. Сейчас будет казаться, что это ответ на события в Алматы, но на самом деле даже на самом высоком уровне понимание необходимости реформы уже существовало. Сейчас же уровень общественной дискуссии должен только подкрепить уверенность тех, кто решения принимает.

CARAVAN.KZ. ««Чиновники научились прятать деньги»: эксперт об избирательности всеобщего декларирования в Казахстане» — Не так давно СМИ сообщили, что в Казахстане утверждены форма декларации об активах и обязательствах физического лица и правила ее составления. Руководитель аналитического департамента FXPrimus Арман БЕЙСЕМБАЕВ — В тех условиях, в которые сейчас попал Казахстан, за счет нефтяной ренты мы успокоить народ уже не можем, обеспечить рост зарплат, пособий, пенсий, стипендий нам тоже не под силу – это невозможно. Мы либо лезем в долги на внешних рынках, чтобы кому-то повысить зарплату, либо ищем другие источники наполнения бюджета. И как раз общее декларирование укладывается в эту канву. За счет нефти больше не получится удержать макроэкономическую стабильность. Остается только обратить внимание на налоги с населения, дабы обеспечить их же старость. Я думаю, общим декларированием государство хочет понять, сколько у людей денег и сколько можно взять. Иными словами, это можно назвать «инвентаризацией».

KURSIV.KZ. «Болат Жамишев: «Проблем с привлечением средств с рынка у БРК нет – вопрос в стоимости этих привлечений»» — Председатель правления АО «Банк Развития Казахстана» (дочерней организации Холдинга «Байтерек») Болат ЖАМИШЕВ рассказал в интервью Къ о том, почему институты развития используют при финансировании проектов бюджетные деньги, и когда и при каких условиях заимствования с рынка смогут заместить государственные вливания в крупные инвестиционные проекты.

Фото айгазин

365INFO.KZ. «Как стране слезть с нефтяной иглы и научиться жить по средствам?» — Крупных производств в обрабатывающей сфере Казахстану уже не создать. Вся надежда на сельское хозяйство и транспорт. Ужесточение налогового бремени и многие другие реформы экономисты связывают с попытками государства уменьшить зависимость от трансфертов из Нацфонда. Именно поэтому государство стремится фискальными мерами увеличить доходы государственного бюджета: обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС), обязательные пенсионные взносы (ОПВ) для работодателей ОПВ для фрилансеров. Жаныбек АЙГАЗИН, директор Центра исследований прикладной экономики (ЦИПЭ), говорит, что с такой логикой можно согласиться, но только это не поможет. Нужны и другие реформы.

Власть не успевает за темпом урбанизации Власть не успевает за темпом урбанизации
4951

«Рознь в Казахстане сеют люди с архаичным мышлением уровня 17-го века» — Трагическая гибель Дениса ТЕНА потрясла казахстанцев: шок, отчаяние и негодование… Увы, нашлись и те, кто попытался спекулировать на горе. Так, школьный учитель Шерхан БАЙЗЕНОВ в соцсетях высказал одобрение убийцам Дениса Тена. Однако возмущение людей привело к тому, что против преподавателя было возбуждено уголовное дело по ст. 174 ч.1 Уголовного кодекса, а родители учеников потребовали его увольнения из школы. Переводить тему в русло национализма начал и пользователь Facebook Жанибек ИМАНМАЗИР. Он поставил вопрос провокационно: мол, почему так не горюют по каждому погибшему казаху? Впоследствии пост был удален. Социолог Тимур АЙСАУТОВ считает, что такие «выпады» возникают не от большого ума. Это следствие — проблем образования, просвещения, социального неравенства, закрытости социума.

«Идеи Гульжан Ергалиевой направлены против казахов» — Требование дочери одного из лучших казахских акынов современности Хамита ЕРГАЛИЕВА закрыть Алматы вызвало негодование казахских СМИ. Хотя Гульжан Хамитовна конкретно и не называет адресатов, не трудно догадаться, что ее предложения и требования, в первую очередь, направлены против казахов, изъявивших желание стать горожанами, пишет информационный портал Abai.kz.

***

© ZONAkz, 2018г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

 

Похожие материалы:

  1. Новые требования к составу экипажа морских судов вступят в силу 20 июля в Казахстане
  2. Теневой рынок автозапчастей в Казахстане нуждается в четких правовых нормах – глава «КазАвтоПрома»
  3. Какое наказание грозит подозреваемым в убийстве Дениса Тена
  4. «Президент не привык принимать кадровые решения под давлением». «Как отличить причинение смерти по неосторожности от умышленного убийства?». «В Казахстане хотят декриминализировать статьи за ошибки медиков». «Стране не хватает cекса»
  5. Наши же люди покупают эти вещи, никто из них не отказался купить подешевле ворованную – МВД РК

Новости партнеров

Загрузка...