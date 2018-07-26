«Суверенная демография. Моноэтничность в Казахстане грозит снижением рождаемости?». «До вступления обвинительного приговора в законную силу каждый человек считается невиновным». «Рознь в Казахстане сеют люди с архаичным мышлением уровня 17-го века»

Сетевой Казахстан 26 июля 2018г.

CAMONITOR . KZ . «Суверенная демография. Моноэтничность в Казахстане грозит снижением рождаемости?» — Как считают некоторые эксперты, тема эмиграции в Казахстане излишне политизируется. По их мнению, масштабы оттока населения в настоящее время не столь катастрофичны, как их пытаются представить. А вот за что действительно стоит тревожиться, так это за спад рождаемости, деградацию института семьи и старение населения. Ведь вполне может случиться так, что вместо ожидаемого демографического взрыва мы столкнемся с демографическим кризисом… О том, можно ли доверять подобным выводам и на какие тенденции стоит обратить особое внимание, мы попросили рассказать Александра АЛЕКСЕЕНКО, доктора исторических наук, профессора ВКГУ им. С.Аманжолова.

TIME . KZ . «Охота пуще закона» — Лесник Иле-Алатауского национального парка объявил агашкам и татешкам непримиримую войну и очень рассчитывает на поддержку главы Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алика ШПЕКБАЕВА, председателя КНБ Карима МАСИМОВА и генерального прокурора Кайрата КОЖАМЖАРОВА. Потому что поднятая им тема, без преувеличения, национального масштаба. Тема нацпарков уже давно достигла точки кипения и требует незамедлительного разрешения. Можно понять бывшего лесника ТУРСПЕКОВА, который пишет жалобы в АГДСПК, ГП и КНБ. Без привлечения этой тяжелой артилерии невозможно разрушить стену беззакония, за которой владельцы шикарных особняков, построенных на особо охраняемой государством территории, и их чиновные покровители чувствуют себя абсолютно безнаказанно.

«Обвинительный падеж больше не задаёт тон в судейской “грамматике”» — С этого года люди в черных мантиях все чаще оставляют обвиняемым свободу и доброе имя. Экзотическое для Фемиды слово “невиновен” за полгода услышал 101 казахстанец, обвиненный в тяжких и особо тяжких преступлениях, против 27 аналогичных подсудимых в прошлом году. Такая статистика может изменить сложившиеся представления казахстанцев о привычках нашего правосудия, которое наконец стало держать “оптимистический” уклон даже в делах об убийстве и наркосбыте, а также в неординарных тяжбах о Робин Гудах нашего времени.

«Не мешайте нам хоронить!» — Мусульмане из общины “Султан-Корган” возмущены: ТОО “Специализированный комбинат ритуальных услуг” препятствует им хоронить усопших родственников по канонам шариата, навязывает дорогие и ненужные услуги и оскорбляет религиозные чувства. Верующие предлагают разработать отдельный закон “О похоронах”, который позволил бы убрать противоречия в нынешнем законодательстве.

FORBES . KZ . «Жовтис: Бороться надо с причинами и безнаказанностью, а не законы ужесточать» — Почему радикальные меры, предлагаемые в обществе после гибели Дениса Тена, не решат проблему обеспечения безопасности и не снизят уровень преступности, объяснил в интервью известный правозащитник Евгений ЖОВТИС — До вступления обвинительного приговора в законную силу каждый человек считается невиновным, эта презумпция невиновности существует для того, чтобы гарантировать, что невиновный не окажется в тюрьме. Именно поэтому вся процедура доказывания и обвинения обставлены разного рода ограничениями и гарантиями. И главным образом для того, чтобы защитить невиновного, в том числе тебя, законопослушный гражданин. И, наконец, конституционные права не делят людей ни по какому признаку. Они принадлежат всем. Все равны перед законом и судом, совершенно все. Если человек совершил преступление, и это доказано в суде, он несёт наказание в том числе и в виде лишения свободы, так что мне непонятно, в чём мы проиграли преступникам.

TENGRINEWS . KZ . Сауле МЕКТЕПБАЕВА – «Четверг, поменявший нас всех» — О срочности и необходимости реформы МВД большинство экспертов говорило уже давно. Здесь дело не в министре, а в том, что и прокуратура, и суды хотя бы какой-то процесс модернизации прошли, в полиции же, по большому счету, его не было, была лишь чехарда с приобретением или отказом от новых функций. В этом году в конце мая вопрос реформы полиции рассматривался Совбезом, следом после этого началась проработка деталей, ожидается, что к сентябрю детализированное видение будет утверждено и объявлено. Сейчас будет казаться, что это ответ на события в Алматы, но на самом деле даже на самом высоком уровне понимание необходимости реформы уже существовало. Сейчас же уровень общественной дискуссии должен только подкрепить уверенность тех, кто решения принимает.

CARAVAN . KZ . ««Чиновники научились прятать деньги»: эксперт об избирательности всеобщего декларирования в Казахстане» — Не так давно СМИ сообщили, что в Казахстане утверждены форма декларации об активах и обязательствах физического лица и правила ее составления. Руководитель аналитического департамента FXPrimus Арман БЕЙСЕМБАЕВ — В тех условиях, в которые сейчас попал Казахстан, за счет нефтяной ренты мы успокоить народ уже не можем, обеспечить рост зарплат, пособий, пенсий, стипендий нам тоже не под силу – это невозможно. Мы либо лезем в долги на внешних рынках, чтобы кому-то повысить зарплату, либо ищем другие источники наполнения бюджета. И как раз общее декларирование укладывается в эту канву. За счет нефти больше не получится удержать макроэкономическую стабильность. Остается только обратить внимание на налоги с населения, дабы обеспечить их же старость. Я думаю, общим декларированием государство хочет понять, сколько у людей денег и сколько можно взять. Иными словами, это можно назвать «инвентаризацией».

KURSIV . KZ . «Болат Жамишев: «Проблем с привлечением средств с рынка у БРК нет – вопрос в стоимости этих привлечений»» — Председатель правления АО «Банк Развития Казахстана» (дочерней организации Холдинга «Байтерек») Болат ЖАМИШЕВ рассказал в интервью Къ о том, почему институты развития используют при финансировании проектов бюджетные деньги, и когда и при каких условиях заимствования с рынка смогут заместить государственные вливания в крупные инвестиционные проекты.

365 INFO . KZ . «Как стране слезть с нефтяной иглы и научиться жить по средствам?» — Крупных производств в обрабатывающей сфере Казахстану уже не создать. Вся надежда на сельское хозяйство и транспорт. Ужесточение налогового бремени и многие другие реформы экономисты связывают с попытками государства уменьшить зависимость от трансфертов из Нацфонда. Именно поэтому государство стремится фискальными мерами увеличить доходы государственного бюджета: обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС), обязательные пенсионные взносы (ОПВ) для работодателей ОПВ для фрилансеров. Жаныбек АЙГАЗИН, директор Центра исследований прикладной экономики (ЦИПЭ), говорит, что с такой логикой можно согласиться, но только это не поможет. Нужны и другие реформы.

«Рознь в Казахстане сеют люди с архаичным мышлением уровня 17-го века» — Трагическая гибель Дениса ТЕНА потрясла казахстанцев: шок, отчаяние и негодование… Увы, нашлись и те, кто попытался спекулировать на горе. Так, школьный учитель Шерхан БАЙЗЕНОВ в соцсетях высказал одобрение убийцам Дениса Тена. Однако возмущение людей привело к тому, что против преподавателя было возбуждено уголовное дело по ст. 174 ч.1 Уголовного кодекса, а родители учеников потребовали его увольнения из школы. Переводить тему в русло национализма начал и пользователь Facebook Жанибек ИМАНМАЗИР. Он поставил вопрос провокационно: мол, почему так не горюют по каждому погибшему казаху? Впоследствии пост был удален. Социолог Тимур АЙСАУТОВ считает, что такие «выпады» возникают не от большого ума. Это следствие — проблем образования, просвещения, социального неравенства, закрытости социума.

«Идеи Гульжан Ергалиевой направлены против казахов» — Требование дочери одного из лучших казахских акынов современности Хамита ЕРГАЛИЕВА закрыть Алматы вызвало негодование казахских СМИ. Хотя Гульжан Хамитовна конкретно и не называет адресатов, не трудно догадаться, что ее предложения и требования, в первую очередь, направлены против казахов, изъявивших желание стать горожанами, пишет информационный портал Abai.kz.

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