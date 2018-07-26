«Теперь все знают, что Казахстан – это страна, где могут убить днем в одном из самых благополучных городов человека, который ее прославил»

Сетевые СМИ о трагической смерти Дениса Тена

Женис БАЙХОЖА – «Вспомнить все: история Дениса Тена» — Ели вы сейчас наберете в Google на английском языке «Denis Ten», то поисковик выдаст свыше 90 миллионов ссылок. Это в два раза больше, чем, например, у Луки МОДРИЧА, признанного лучшим игроком недавнего чемпионата мира по футболу, и в шесть раз превышает «показатель» великого спринтера Усейна БОЛТА. Понятно, что такой массив информации о нашем фигуристе вызвала, прежде всего, его трагическая гибель. Но очевидно и другое: если бы не международная известность Дениса, то не было бы и столь многочисленных публикаций, появившихся во всех мировых СМИ.

Досым САТПАЕВ – «Казахстанскую мечту убивает казахстанский беспредел» — Страшная трагедия, связанная с убийством многократного чемпиона Казахстана по фигурному катанию Дениса ТЕНА средь бела дня в самом центре Алматы, потрясла всю страну, которая сейчас скорбит вместе с его семьёй и друзьями. Талантливого человека, который дорос до чемпиона без поддержки государства, не благодаря, а вопреки, чтобы потом прославить Казахстан, эта же страна не смогла уберечь. Он олицетворял казахстанскую мечту. Те, кто его убили, олицетворяли казахстанский беспредел, который глубоко пустил корни в нашем обществе.

Криминал – это кривое зеркало существующей государственной системы, которая больше привыкла защищать саму себя и тех, кто её создал, но не собственных граждан. Общественный договор между властью и обществом, когда первые обеспечивают безопасность и справедливость для вторых в обмен на налоги и лояльность, у нас не работает. Система больше озабочена борьбой с оппозиционерами или с журналистами, чем с криминалом и его причинами.

Поэтому те, кто грабил и убивал Дениса, не с луны упали. Они страшная часть нашей жизни. Её темной и маргинальной стороны. Они – порождение всех вышеперечисленных пороков нашей системы, количество, которых, к сожалению, не уменьшается, а растёт. И до тех пор, пока казахстанскую мечту будет убивать казахстанский беспредел, у этой страны не будет обнадёживающего будущего, чьим олицетворением как раз и был наш знаменитый фигурист, память о котором всегда будет в наших сердцах.

Мади МАМБЕТОВ – «Расчеловечивание» — Личность погибшего вообще не должна иметь значения – в идеальном мире, где все мы равны. Но то, кто погиб и как это случилось, потрясает воображение. Олимпийского чемпиона, молодого мужчину, доброго, талантливого, известного, трудолюбивого, скромного, убили посреди бела дня, в самом центре города, воры, пытавшиеся открутить зеркала его автомобиля… Это — не просто драма. Это фантасмагория. Это гротеск.

У убийства нет оправдания – никогда, ни при каких обстоятельствах. Но нельзя забывать о том, что такая степень расчеловечивания не случается просто так. Нужно настолько низко спуститься, не иметь никаких гарантий выживания, надежд на образование и карьеру, потерять веру в социальные лифты и поддержку государственной машины, умеющей исправно требовать налоги и послушание, научиться жить по принципу «либо я его, либо он меня» — только так можно дойти до такого состояния, чтобы убить человека за пару зеркал. И эта степень озверения – тоже на совести системы.

Найдутся и те, кто скажут: отчего столько внимания смерти одного спортсмена? Не заслуживают ли подобного внимания все те люди (по три человека в день, по устаревающим данным статистики начала этого года), лишившиеся жизни в результате убийств? Заслуживают, безусловно. Но гибель людей известных служит триггером для широкой общественной дискуссии.

Мы прошли тысячелетия с тех архаичных времен, но события четверга возвращают нас в то состояние страха, в котором жили наши предки. Тен был особым человеком для всех нас: живой, доступный, он был предметом гордости и источником радости для многих из нас; через два-три рукопожатия его знал каждый гражданин страны. Совсем неспроста лейтмотивом тысяч скорбящих звучит «Герой, которого мы не заслужили», «Прости, что не уберегли». Он объединял страну и общество, даже если мы не догадывались об этом до того самого момента, пока не потеряли его.

Но мы рыдаем не только над смертью одаренного молодого фигуриста, гордости страны, — мы в ужасе оплакиваем ощущение своей собственной безопасности, которому пришел конец. Мы в страшном, темном, безысходном месте. И мы должны все вместе выйти из него.

Мурат АБЕНОВ – «Надо ли пугаться консолидации граждан?» — Смерть Дениса объединила людей. Не бывалая на моей памяти консолидация граждан Казахстана, без деления на этносы, веру, соцположения, региональную принадлежность. Впервые было ощущение общего горя, глубокое понимание общих проблем, общего желания исправить ситуацию. Общее настоящее и будущее. Так не смогла объединить нас никакая государственная идеологическая программа. И этого не надо опасаться. Это же хорошо для будущего нашей страны, наконец люди почувствовали себя едиными. Пусть даже очень дорогой ценой — в общей трагедии.

Граждане почувствовали себя ответственными за свою судьбу. Наконец, у казахстанцев начала просыпаться гражданская активность, желание выявить проблемы и вместе их решить. Они уже не просто молча недовольны и озлоблены, и уже не только критикуют, а дают свои предложения — как улучшить нашу общую жизнь.

Михаил КОЗАЧКОВ – «Генеральская линия» — Смерть 25-летнего фигуриста Дениса ТЕНА — не только ужасающая трагедия для всего мирового спорта, но еще и приговор правоохранительной системе Казахстана. Спортсмен погиб, пытаясь остановить отморозков, снимавших зеркала с его автомобиля. Вдумайтесь только: в самом крупном городе страны преступники чувствуют себя столь вольготно, что могут не только воровать, но и убивать среди белого дня (о ночной преступности и говорить не приходится)! При этом раскрывают у нас только одно из шести-семи преступлений. В прошлом году в Алматы из 45 тысяч краж до суда дошли всего 4 тысячи. Получается, департамент внутренних дел мегаполиса в состоянии найти только одного воришку из одиннадцати.

Можно без преувеличения сказать, что гибель Дениса Тена стала настоящим шоком для всех казахстанцев. 25-летний парень не только добился невероятных результатов в фигурном катании, но и вообще прожил свою короткую жизнь так, что может навсегда остаться примером для молодежи. Он не попадал в некрасивые истории, не бросал жен с детьми, не устраивал пьяных драк, никогда не скандалил и не ругался, не мухлевал с призовыми деньгами, не выгонял тренеров из их квартир, не употреблял допинг. Не мальчик, а золото.

Парня убили в самом центре Алматы — в той части города, которую уже два года неустанно внатирает до блеска Бауыржан БАЙБЕК. Случись это где-нибудь в спальном районе, можно было бы всплеснуть руками: ну зачем ты, чемпион, полез в это забытое богом и акимом “гетто”? Там курят анашу и колются героином, там отбирают у школьников мобильники, а молодежь по-прежнему делится на “районы”, воспетые Аканом САТАЕВЫМ в одном из его фильмов. А тут самый центр, с его дорогой гранитной плиткой на тротуарах, яркими велодорожками, культовыми кофейнями, бутиками элитных брендов… Такого явно никто не ожидал.

Но давайте будем честны: крупнейший город Казахстана — даже в его центре — с современными пешеходными зонами, обилием ухоженных сквериков и парков далеко не самое безопасное место в стране. А почему? Ответ один: в городе очень плохо борются с преступностью, вернее, не борются, а лишь имитируют борьбу. От армии южностоличных полицейских (более 4,5 тысячи штыков) толку не слишком много. Сказанное не просто эмоции, это легко доказать, опираясь на цифры, собранные членом общественного совета Алматы Маратом ШИБУТОВЫМ. Политолог свел в единую таблицу данные из отчетов комитета по правовой статистике и специальным учетам при Генпрокуратуре. И картина вышла весьма неприглядная.

Жанар ТУЛИНДИНОВА – «Один за всех: на какие проблемы казахстанского общества бросила свет трагическая смерть чемпиона?» — Трагическая гибель прославленного казахстанского фигуриста, бронзового призера Олимпиады в Сочи 25-летнего Дениса Тена потрясла миллионы казахстанцев. Помимо боли от мысли, что смерть унесла жизнь молодого, талантливого, светлого и доброго человека с множеством нереализованных творческих планов, находившегося в самом начале большого успешного пути, казахстанцы испытали также шок от осознания своей незащищенности, отсутствия гарантий безопасности на улицах казахстанских городов. «На месте Дениса мог быть каждый из нас», — таков был лейтмотив постов в социальных сетях, выражавших боль утраты и возмущение случившимся. Обстоятельства убийства – Денис погиб от удара ножа, полученного в потасовке с ворами, снимавшими зеркала с его автомобиля – бросили свет на социально-экономические проблемы, которые годами копились в казахстанском обществе и сошлись в одной точке в этой трагедии.

Примечательно, что оба подозреваемых в убийстве олимпийского чемпиона – Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов – почти ровесники Дениса Тена, им по 24 и 23 года. Вместе с тем они принадлежат абсолютно разным мирам. Киясов и Кудайбергенов – уроженцы самых отстающих в социально-экономическом отношении регионов – Жамбылской и Кызылординской областей. Ранее привлекались к ответственности за мелкие автокражи. Как удалось выяснить журналистам газеты «Время», Кудайбергенов был задержан в Астане за аналогичное преступление – кражу автозеркал – буквально за неделю до убийства и выпущен под подписку о невыезде. Журналисты сайта Holanews изучили страницу Киясова в социальных сетях и отметили, что особенно часто он писал о бедности. «Наступит день, когда и богатые будут зависеть от бедных», «Бедным быть не стыдно», «Никогда не смейся над бедными, ты ведь не знаешь, что случится с тобой завтра», «Главное, чтобы было здоровье – остальное украдем» — судя по этим записям, молодой человек остро переживал собственную бедность, а осознание социальной несправедливости вызывало в нем протест.

Таким образом, подозреваемые в убийстве Дениса Тена принадлежат к целой армии безработной, неустроенной, маргинализированной молодежи, которая в поисках перспектив и заработка – в том числе криминального – устремляется в большие и относительно благополучные казахстанские города – Алматы и Астану.

Не по тому ли одним из самых настойчивых общественных запросов после трагической гибели Дениса Тена стало требование взять, наконец, под жесткий контроль процессы внутренней миграции, а еще лучше – закрыть Алматы от приезжих. Эту позицию выразила известный журналист и общественный деятель Гульжан ЕРГАЛИЕВА, которая в посте на Фейсбуке потребовала «сделать наш город закрытым на несколько лет».

И все-таки не следует возлагать персональную ответственность за трагедию на министра внутренних дел Калмуханбета КАСЫМОВА, отставки которого сегодня единодушно требуют социальные сети. Очевидно, что ответственность за трагедию несут не только правоохранительные органы, но и ведомства, отвечающие за социально-экономическое развитие, за сферу образования, за идейно-духовное воспитание молодежи, где модернизация проводится уже сейчас. Как написал кто-то в социальных сетях в эти печальные дни: смерть Дениса Тена – это наша коллективная вина.

«Айман Турсынкан: В Алматы 21% молодых людей не работают и не учатся» — Гибель Дениса ТЕНА, молодого спортсмена, от рук таких же, как он, молодых людей, погрузила Казахстан в глубокую печаль. Но эта смерть требует осмысления: кто виноват и что делать, чтобы трагедии не повторялись? Мы спросили об этом у директора форсайтингового агентства EXIMAR Айман ТУРСЫНКАН — Смерть известного человека, физически тренированного для уверенного противостояния грабителям, при защите своего имущества, под камерами видеонаблюдения днём в центре самого «богатого» мегаполиса страны с долей вклада в ВВП страны 22%, долей вклада по налогам 26% – это яркая иллюстрация глубокого кризиса и неспособности госаппарата исполнять свои прямые функции.

Это резонансное убийство, в первую очередь, — удар по муниципальным органам: ДВД, управлению здравоохранения, управлению образования, управлению внутренней политики, ряду квазигосударственных структур, ответственных за ситуационный центр и видеонаблюдение, а также руководству города. Названные же вами варианты – это лишь следствие полного отстранения гражданского общества от госуправления. При этом Казахстан входит в топ-5 стран с самым большим контингентом полицейских на 100 тыс. жителей в мире.

Несомненно, что обнищание и утрата веры в будущее провоцируют рост преступности средней тяжести – кражи составляют более 73%, мошенничество — 11% всех преступлений в городе с уровнем 356 случаев на 10 000 жителей. По данным Генеральной прокуратуры, портрет преступника на 80% — безработный в возрасте от 25 до 45 лет. При этом если 5 лет назад срок от утраты доходов до вынужденных краж у безработных составлял 6-12 месяцев, то сегодня — менее 3 месяцев. В первый же год случайные новички-преступники переходят в категорию постоянных. За 62 811 преступлений в 2017 в Алматы было осуждено 10 894 человека, в том числе 5 106 преступников в возрасте 15-29 лет. По статистике особо тяжких преступлений в Алматы, вернувшем себе сомнительную пальму первенства по уровню преступности, в прошлом году совершено 74 убийства, 565 случаев распространения наркотиков, 141 изнасилование и 2 459 грабежей.

Карлыгаш ЕЖЕНОВА – «Денис Тен: идеальное преступление» — Сегодня Казахстан проснулся в другой стране. Гнусное убийство Дениса ТЕНА, в котором сошлось все: и цинизм полицейского государства, и бессилие нашего здравоохранения, почти всех нас заставило понять, что связь между политикой и жизнью каждого из нас чудовищна коротка.

Реакция общества – это сублимированное коллективное осознание собственной уязвимости. Это идеальное преступление, которого показало, что тебе не достаточно любить свою страну, прославить ее, быть талантливым трудоголиком, да хотя бы просто не быть плохим человеком. Тебе достаточно просто быть. Даже тогда система доберется до тебя другим, еще более циничным образом, руками деклассированного преступника, который не знает, как иначе заработать деньги, чем воровством или даже убийством, кстати, тоже совершенным из страха перед системой. В сознании каждого из нас наконец-то замкнулась логическая связка между неэффективностью системы и ее влиянием на судьбу каждого из нас. До сих пор у нас была иллюзия, что система наказывает только тех, кто этого заслуживает. Мы наконец-то осознали, что полиция защищает не нас, а государство. Денис Тэн, этот мальчик с безоблачно чистым светлым лицом, глядя на которое хочется жить даже после его смерти, вдруг напомнил заспанной памяти общества и Жанаозень, и теракты, и разгоны митингов. А ведь арабская весна тоже началась с убийства обыкновенного торговца… «Денис, зачем ты вернулся в эту страну?, — запоздало спрашивают его соотечественники. Это все, что нужно знать о нашем патриотизме.

Вчерашнее событие – это черный лебедь для казахстанской политической системы. И даже если она этого «не заметит», то ее репутация безнадежно, бесплатно и в считанные часы испорчена всеми крупнейшими мировыми новостными службами: CNN, BBC, Euronews, Guardian, New York Times… Теперь все знают, что Казахстан – это страна, где могут убить днем в одном из самых благополучных городов человека, который ее прославил. Есть события, которые говорят о стране больше, чем мириады помпезных мероприятий.

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