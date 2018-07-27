Пожары в Греции, унесшие жизни более 80 человек, могли быть вызваны поджогом

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Алматы. 27 июля. КазТАГ — Пожары в Греции, унесшие жизни более 80 человек, могли быть вызваны поджогом, сообщает Русская служба BBC.

«У властей Греции есть серьезные основания подозревать, что пожар в районе Афин, унесший жизни нескольких десятков, начался с поджога. Мы начали расследование по сообщениям серьезных источников. Есть показания, больше я сейчас ничего не могу сказать», — пояснил журналистам заместитель министра по делам защиты граждан Никос Тоскас на совместной пресс-конференции с главами полицейских и пожарных служб в Афинах.

По его словам, распространению огня способствовала жаркая погода, обусловленная глобальным потеплением.

Речь идет о пожаре, почти полностью разрушившем деревню Мати в 40 км к северо-востоку от Афин. Многие из погибших не смогли покинуть деревню. Они погибли, задохнувшись дымом, в своих домах и автомобилях.

Официальный представитель греческого правительства Антониос Цанакопулос в ответ на вопросы о произошедшем в деревне сказал, что эвакуировать ее было невозможно, потому что почти уничтоживший Мати пожар «длился всего 1,5 часа».

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По информации чиновника, огонь раздувал сильный ветер, скорость ветра в день пожара достигала 120 км в час. Как он отметил, это был «самый сильный ветер, зафиксированный за 8 лет».

По данным спутникового наблюдения, в регионе Аттики в тот день почти одновременно вспыхнуло 13 пожаров.

Напомним, в общей сложности в пожарах, бушевавших в Греции последние дни, погибли уже 83 человека, 60 пострадали еще 25 пропали без вести. В четверг родственники погибших продолжили опознание тел.

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