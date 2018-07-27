«Реакция на убийство Тена будет упакована во властные перестановки» 27.07.2018 16:30 Лилия ИГЛИКОВА Политика 199 0 Пётр Своик о том, что трагедия в Алматы как воронка на тщательно выстраиваемом переходном мостике Похожие материалы: Задержанный по факту убийства Дениса Тена подозреваемый дал признательные показания Задержан подозреваемый по факту убийства Дениса Тена Назарбаев поручил руководству администрации президента контролировать ход расследования убийства Тена Дело о нападении на фигуриста Дениса Тена в Алматы переквалифицировали на статью «убийство» Убийство Тена в Алматы будут расследовать самые опытные полицейские РК под контролем генпрокурора