Регистрацию автомобилей и выдачу водительских прав приостановили в спецЦОНах

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Астана. 27 июля. КазТАГ — В казахстанских спецЦОНах приостановлено предоставление государственных слуг по регистрации транспорта и выдаче водительских удостоверений, сообщает Kazpravda.kz.

«Причина, как сообщает АО «Национальные информационные технологии» (НИТ), — недоступность сервисов интегрированной информационной системы для центров обслуживания населения (ИИС ЦОН). В настоящий момент НИТ проводит восстановительные работы. Регистрационно-экзаменационные подразделения административной полиции предоставляют указанные услуги в штатном режиме и полном объеме», – сообщили в пресс-службе комитета административной полиции МВД РК.

В свою очередь в АО «НИТ» отметили, что о полном восстановлении работоспособности системы будет сообщено позже.

«Приносим извинения всем гражданам за доставленные неудобства», – обратились к населению в компании.

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