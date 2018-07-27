Астана. 27 июля. КазТАГ — В связи со случаем на взлетно-посадочной полосе самолета SCAT в Алматы возможны задержки авиарейсов, сообщает пресс-служба КГА МИР РК.

«Касательно рейса DV 5038 по маршруту Хургада — Алматы, 26 июля при уходе на второй круг, в аэропорту Алматы, воздушного судна Boeing 757 авиакомпании SCAT (Sunday Airlines), выполнявшего рейс DV 5038 по маршруту Хургада — Алматы, произошло касание взлетно-посадочной полосы хвостовой пятой. В связи с произошедшим возможны задержки авиарейсов. Просим уточнять время вылетов в колл-центре авиакомпании SCAT», — говорится в сообщении, опубликованном на странице комитета в Facebook в пятницу.

При этом уточняется, что посадка благополучно произведена в аэропорту Алматы в 22.48 по местному времени. Пострадавших нет. На борту находилось 233 пассажира (163 взрослых, 70 детей, 3 младенца).

«В настоящее время, авиакомпания работает в штатном режиме. По данному инциденту уполномоченным органом ведется расследование», — заключается в сообщении.