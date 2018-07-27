Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в 145 км к северо-востоку от Алматы

Алматы. 27 июля. КазТАГ — Землетрясение силой 4,2 балла зарегистрировано в 145 км к северо-востоку от Алматы, сообщили казахстанские сейсмологи.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 27 июля 2018 г. в 22 час. 3 мин. 27 сек. алматинского времени (27 июля 2018 г. в 16 час. 3 мин. 27 сек. по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 145 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что его магнитуда MPV 4.2. Координаты эпицентра — 43.26° с.ш. 78.70° в.д. Глубина очага — 10 км.

Сведений об ощутимости, пострадавших и разрушениях нет.