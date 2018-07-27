Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в 145 км к северо-востоку от Алматы

Новости 65 0

Алматы. 27 июля. КазТАГ — Землетрясение силой 4,2 балла зарегистрировано в 145 км к северо-востоку от Алматы, сообщили казахстанские сейсмологи.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 27 июля 2018 г. в 22 час. 3 мин. 27 сек. алматинского времени (27 июля 2018 г. в 16 час. 3 мин. 27 сек. по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 145 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что его магнитуда MPV 4.2. Координаты эпицентра — 43.26° с.ш. 78.70° в.д. Глубина очага — 10 км.

Сведений об ощутимости, пострадавших и разрушениях нет.

Похожие материалы:

  1. Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в 46 км к юго-востоку от Алматы
  2. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Алматинской области
  3. Землетрясения магнитудой 5,4 и 5,7 произошли в Алматинской области: ощутимость 2-3 балла
  4. Штормовое предупреждение из-за сильного ветра и пыльной бури объявлено в четырех областях Казахстана
  5. «Государственная медиасфера Китая формирует довольно позитивный имидж Казахстана». «Как прикаспийские страны поделили море». «Ответьте сами, видите ли Вы в стране зрелую оппозицию?». «С начала года в Алматы зарегистрировано 2 тысячи 277 ДТП»

Новости партнеров

Загрузка...