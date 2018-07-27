Землетрясения магнитудой 5,4 и 5,7 произошли в Алматинской области: ощутимость 2-3 балла

Алматы. 27 июля. КазТАГ — Землетрясения магнитудой 5,4 и 5,7 произошли в Алматинской области, сообщают казахстанские сейсмологи.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 26 июля в 23.29 зарегистрировано землетрясение, эпицентр землетрясения расположен в 109 км на северо-восток от г.Алматы на территории Казахстана (Алматинская область, Кербулакский р-н, вблизи с.Шолак)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что магнитуда этого землетрясения MPV 5.4. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы 2 балла.

Также в этот же день сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 23.32 зарегистрировано землетрясение, эпицентр землетрясения расположен в 111 км на северо-восток от г. Алматы на территории Казахстана (Алматинская область, Кербулакский р-н, вблизи с.Шолак). Магнитуда MPV — 5.7. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы 2-3 балла.