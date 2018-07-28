Казахстан и Беларусь могут потребовать досрочного увольнения Хачатурова с поста генсека ОДКБ

Алматы. 28 июля. КазТАГ – Казахстан и Беларусь могут потребовать досрочного увольнения Юрия Хачатурова с поста генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает армянское издание «Грапарак».

«Позиции Ю. Хачатурова ослабли в ОДКБ. Они больше не доверяют Ю. Хачатурову, который был вызван для допроса и, который, похоже, получит статус подозреваемого. Казахстан и Беларусь думают о досрочном увольнении Ю. Хачатурова с поста генерального секретаря ОДКБ», — сообщил изданию источник в министерстве иностранных дел Армении.

Как сообщалось 27 июля специальная следственная служба Армении обвинила Ю. Хачатурова в том, что он с группой людей сверг конституционный порядок в стране после президентских выборов 2008 года. Армянские правоохранители потребовали арестовать генсека ОДКБ. 28 июля стало известно, что Ю. Хачатуров выпущен под залог.

Напомним, 10 июля стало известно о предстоящем допросе Ю. Хачатурова по делу о разгоне демонстрантов на акциях протеста в Армении в 2008 году. Тогда он сообщал, что из-за плотного графика может прийти на допрос лишь в конце июля.

3 июля суд общей юрисдикции Еревана дал санкцию на арест министра обороны Армении в 2007-2008 годах генерал-полковника Микаела Арутюняна в рамках дела об убийствах в ходе протестов 1 марта 2008 года. Военнослужащий обвиняется в свержении конституционного строя. По версии следствия, М. Арутюнян и другие официальные лица, нарушив конституцию, провозгласили военное положение в Армении и использовали армию против участвующих в мирных демонстрациях граждан страны. М. Арутюняна объявили в розыск, в суд было подано ходатайство о его аресте.

После президентских выборов в Армении 19 февраля 2008 года в стране прошла серия протестов, участники которых выражали несогласие с их официальными итогами: победителем тогда стал Серж Саргсян. Уличные акции были организованы сторонниками первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который в тот момент снова претендовал на высший пост. В ходе столкновений митингующих с органами правопорядка погибли 8 демонстрантов и двое полицейских, были госпитализированы 33 сотрудника полиции. Всего около 230 человек обратились тогда за помощью к медикам.