Алматы. 28 июля. КазТАГ – Казахстанские дипломаты поздравили православных христиан со 1030-летием крещения Руси, сообщает пресс-служба посольства Казахстана в России.

«Посольство РК в РФ поздравляет всех православных христиан с 1030-летием крещения Руси! Это событие стало ключевым моментом во всей российской истории, государственности и культуре, приобщило миллионы людей к непреходящим ценностям, единым для многих народов. Казахстан гостеприимен для всех религий, которые вносят свой неоценимый вклад в укрепление общества, развитие и процветание страны. Все вместе, в том числе при активном участии православных христиан, мы строим сильное государство на принципах миролюбия и согласия», — говорится в сообщении в субботу.

Под крещением Руси подразумевается введение в Древней Руси христианства в качестве государственной религии. Современная историография относит это событие к 988 году.

По официальным данным, почти 20% казахстанцев исповедуют православие.