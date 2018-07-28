В США стало известно о глубоких связях экс-акима Алматы Храпунова с бывшим мэром Нью-Йорка Джулиани

Алматы. 28 июля. КазТАГ – В США стало известно о глубоких связях экс-акима Алматы Виктора Храпунова с бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани, сообщает Newsweek.

«Отчеты и судебные документы продемонстрировали, что пара (В. Храпунов и его супруга Лейла Храпунова – КазТАГ) имеет глубокие связи с соратниками президента США Дональда Трампа, включая нынешнего адвоката Д. Трампа, бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани и бывшего советника Трампа Феликса Сатера», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Храпуновы заручились поддержкой юридической фирмы Р. Джулиани при создании энергетической компании в Нидерландах в 2007 году.

«Компания была названа KazBay B.V. и частично принадлежала Bayrock (Bayrock Group, бывшая корпорация Ф. Сатера – КазТАГ). Бывшая юридическая фирма Р. Джулиани, Bracewell & Giuliani открыла офис в Казахстане в 2007 году, в том же году пара (Виктор и Лейла Храпуновы – КазТАГ) переехала в Швейцарию. Предполагалось, что адвокатская фирма была использована для сбора средств на запуск предвыборной кампании Р. Джулиани на пост президента США в 2008 году», — сказано в сообщении.

Как сообщалось 18 июля, в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы поступило уголовное дело в отношении В. Храпунова, Л. Храпуновой, А. Ильясова, и еще девяти лиц.

Отмечается, что причиненный ущерб государству превышает $250 млн.

26 июля в суде в Алматы начались предварительные слушания по данному делу. Тогда же стало известно, что суд в США отклонил просьбу В. Храпунова о прекращении судебного процесса по обвинению его в хищении $300 млн из городского бюджета и отмывании денег путем инвестиций, в том числе в проекты недвижимости в Манхэттене.

Напомним, уголовное дело в отношении В. Храпунова было возбуждено 22 ноября 2011 года по фактам совершения ряда коррупционных и экономических преступлений. В качестве меры пресечения суд санкционировал его арест. 8 февраля 2012 года правоохранительные органы инициировали межгосударственный розыск фигуранта. В.Храпунов вместе с семьей проживает в швейцарском кантоне Вале, в котором расположен г. Женева.

Также в международный розыск объявлен сын бывшего акима Алматы Ильяс Храпунов. Ориентировка на его розыск была опубликована на сайте интерпола. Отмечалось, что И. Храпунов подозревается в создании и руководстве организованной преступной группой, участии в преступном сообществе, а также легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем.

В августе 2013 года финансовая полиция Казахстана сообщила, что в ходе расследования уголовного дела в отношении Храпуновых направлено международное поручение в компетентные органы Швейцарской Конфедерации об оказании правовой помощи. Документы и доводы, приведенные в поручении об оказании правовой помощи, изучены и проанализированы уполномоченными органами Швейцарии, по результатам которых начато уголовное преследование в отношении Храпуновых на территории Швейцарской Конфедерации по факту отмывания денежных средств и иного капитала, добытого преступным путем.