Сумма накопительных вкладов казахстанцев на обучение в вузах приближается к Т20 млрд

Астана. 30 июля. КазТАГ – Баубек Коныров. На сегодняшний день в государственной образовательной накопительной системе (ГОНС) насчитывается около 20 тыс. депозитов, общая сумма которых приближается к Т20 млрд, сообщил президент АО «Финансовый центр» Аскар Ибраимов.

«На сегодня у нас в системе зарегистрировано около 20 тыс. депозитов. Общая сумма подходит к Т20 млрд. За эти 3-4 года мы выплатили порядка Т1,5 млрд госпремий. (…) На 2018 год у нас уже заложена сумма госпремий на уровне Т1 млрд», — сообщил А.Ибраимов на брифинге в понедельник.

Он напомнил, что программа носит исключительно социальный характер и не предполагает какую-то выгоду для государства. Вклад можно открыть в банке второго уровня.

«Наша накопительная система имеет преимущества. Во-первых, эти вклады защищены от любых притязаний — как со стороны государства, так и третьих лиц. Никакие аресты, взыскания, хоть по уголовным, хоть по гражданским делам, на них налагаться не могут. Во-вторых, эффективная ставка по этим депозитам значительно выше 19-20%», — объяснил А.Ибраимов.

По его словам, начиная с 2014 года наблюдается интерес родителей к образовательным вкладам на детей. Так, если в 2014-2015 годах накопления начинались с периода, когда школьник учился в 10-11 классе, то сейчас в большинстве случаев депозит открывается на момент, когда ребенку исполняется 7 лет.

«Каждый из нас надеется, что ребенок наш — самый лучший, может поступить по гранту, получит бесплатное образование. Но в то же время, если мы будем уверены вдвойне, то мы можем переписать эти деньги на брата или родственника… Если говорить о сумме, которую нужно накапливать, есть различные сценарии. Если в течение 7-10 лет ежемесячно откладывать по Т7 тыс., то (итоговая – КазТАГ) сумма накопления – Т2,3 млн, с учетом госпремии и коммерческой ставки банка. Нет никаких ограничений, родители могут открыть депозит сразу, как только ребенок родится, и накапливать деньги», — заключил А.Ибраимов.

Напомним, в январе 2013 года президент РК Нурсултан Назарбаев подписал закон «О государственной образовательной накопительной системе». Государственная образовательная накопительная система (ГОНС) позволяет накопить средства на учебу в казахстанских высших технических и профессиональных заведениях, а также в учебных заведениях за рубежом.

Вкладчиком может быть любой, независимо от возраста, гражданин РК, в пользу которого открывается вклад в банке-участнике. Вкладчик заключает с банком-участником договор о государственном образовательном накопительном вкладе и открывает счет. Максимальный срок такого накопления — 20 лет.

Образовательные накопления имеют целевое назначение и, помимо вознаграждения банков второго уровня (БВУ), поощряются премией государства, которая составляет 5% годовых. При этом госпремия увеличивается до 7%, если депозиты открыты в пользу: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей с ограниченными возможностями в развитии, инвалидов и инвалидов с детства, детей-инвалидов; детей из многодетных семей; детей из семей с месячным среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума.

В то же время, в случае если размер накопленной суммы составляет не менее 50% от суммы, необходимой для оплаты обучения, вкладчик может получить в БВУ образовательный кредит под 100%-ную гарантию АО «Финансовый центр».

ГОНС начала функционировать через банки второго уровня с июня 2013 года и действует наряду с государственными грантами и образовательными кредитами.