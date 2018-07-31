Казахстан планирует вернуться на 45-е место в ГИК ВЭФ за счет ремонта дорог и развития образования

Астана. 31 июля. КазТАГ – Алтынай Кумисбек. Планируется поднять Казахстан в рейтинге глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума (ГИК ВЭФ) с 57-го на 45-е место за счет развития транспортной инфраструктуры, систем образования и здравоохранения, сообщил директор департамента внешнеэкономической политики МИД РК Олжас Исабеков.

«Работа (по повышению рейтинга Казахстана в ГИК ВЭФ – КазТАГ) продолжается, К примеру, такая важная для Казахстана отрасль, как транспортная инфраструктура. Назывались цифры, что порядка 2,5 тыс. км дорог планируется отремонтировать. Акцент будет смещаться на дороги местного и регионального значения. Если говорить о других сферах, это конечно же вопросы дальнейшего совершенствования системы образования. Здесь мы также наблюдаем также улучшение. По этому показателю – здравоохранение и школьное образование — наша позиция в рейтинге существенно улучшилась, и эта работа будет продолжена», — сказал О.Исабеков на брифинге во вторник.

По его словам, снижение позиции Казахстана в рейтинге ГИК ВЭФ связано с глобальной ситуацией в экономике и турбулентностью на внешних рынках.