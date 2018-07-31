Лицензию на прием депозитов и открытие счетов Qazaq Banki приостановили до 28 сентября

Алматы. 31 июля. КазТАГ — Лицензия на прием депозитов и открытие счетов физических лиц Qazaq Banki приостановлена до 28 сентября, сообщила пресс-служба Национального банка Казахстана.

«Постановлением правления Нацбанка РК №150 от 30 июля 2018 года с 31 июля 2018 года приостановлено действие лицензии на прием депозитов физических лиц, открытие банковских счетов физических лиц АО «Qazaq Banki» сроком до 28 сентября 2018 года включительно», — говорится в распространенном сообщении.

Как поясняется, решение принято регулятором в рамках надзорного реагирования на отдельные нарушения банком требований законодательства «по основаниям, предусмотренным подпунктами «в» и «г» п.1 ст. 48 закона РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» за систематическое (три и более раза в течение 12 последовательных календарных месяцев) ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям и систематическое (…) нарушение пруденциальных нормативов и (или) других обязательных к соблюдению норм и лимитов».

«Лицензия приостановлена на привлечение новых депозитов и открытие новых банковских счетов физических лиц и не касается обслуживания действующих депозитов и клиентов банка», — уточняется в информации.

По данным Нацбанка, по состоянию на 1 июля 2018 года объем принятых депозитов физических лиц банка составляет Т22 млрд. Доля депозитного портфеля физических лиц банка оценивается в 0,3% от совокупного объема депозитов физических лиц банковской системы.

Напомним, 18 апреля на совещании по итогам деятельности Национального банка РК президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал «ужасными» показатели АО «Qazaq Banki», АО «Банк Астаны» и АО «Эксимбанк». 29 мая Нацбанк приостановил действие лицензий АО «Банк Астаны» и АО «Эксимбанк» на прием депозитов физических лиц.