Лицензию на прием депозитов и открытие счетов Qazaq Banki приостановили до 28 сентября

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Алматы. 31 июля. КазТАГ — Лицензия на прием депозитов и открытие счетов физических лиц Qazaq Banki приостановлена до 28 сентября, сообщила пресс-служба Национального банка Казахстана.

«Постановлением правления Нацбанка РК №150 от 30 июля 2018 года с 31 июля 2018 года приостановлено действие лицензии на прием депозитов физических лиц, открытие банковских счетов физических лиц АО «Qazaq Banki» сроком до 28 сентября 2018 года включительно», — говорится в распространенном сообщении.

Как поясняется, решение принято регулятором в рамках надзорного реагирования на отдельные нарушения банком требований законодательства «по основаниям, предусмотренным подпунктами «в» и «г» п.1 ст. 48 закона РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» за систематическое (три и более раза в течение 12 последовательных календарных месяцев) ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям и систематическое (…) нарушение пруденциальных нормативов и (или) других обязательных к соблюдению норм и лимитов».

«Лицензия приостановлена на привлечение новых депозитов и открытие новых банковских счетов физических лиц и не касается обслуживания действующих депозитов и клиентов банка», — уточняется в информации.

По данным Нацбанка, по состоянию на 1 июля 2018 года объем принятых депозитов физических лиц банка составляет Т22 млрд. Доля депозитного портфеля физических лиц банка оценивается в 0,3% от совокупного объема депозитов физических лиц банковской системы.

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Напомним, 18 апреля на совещании по итогам деятельности Национального банка РК президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал «ужасными» показатели АО «Qazaq Banki», АО «Банк Астаны» и АО «Эксимбанк». 29 мая Нацбанк приостановил действие лицензий АО «Банк Астаны» и АО «Эксимбанк» на прием депозитов физических лиц.

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