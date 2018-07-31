На месяц продлили арест акционеру Qazaq Banki Бахыту Ибрагиму

Алматы. 31 июля. КазТАГ — Акционеру Qazaq Banki Бахыту Ибрагиму продлили арест, сообщает пресс-служба горсуда Алматы.

«Медеуский районный суд Алматы продлил арест акционеру Qazaq Banki Б.Ибрагиму на месяц, до 1 сентября. Б. Ибрагим подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 190, п.2, ч.4 УК РК)», — сообщили в пресс-службе суда во вторник.

Как сообщалось, директор ТОО «Лидер нефтепродукт KZ» Б. Ибрагим был задержан полицейскими в Германии 23 апреля 2018 года в рамках розыскного задания центрального бюро интерпола МВД РК и в начале июня экстрадирован в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности.

«Общая сумма похищенных в период с 2013 по 2016 годы средств составляет Т50 млрд и $83 млн. После совершения преступления подозреваемому удалось скрыться от органов уголовного преследования, в связи с чем он был объявлен в международный розыск. В настоящее время Б. Ибрагим водворен в следственный изолятор Астаны», — сообщала пресс-служба генеральной прокуратуры.

Напомним, 18 апреля 2018 года на совещании по итогам деятельности Национального банка президент РК Нурсултан Назарбаев назвал «ужасной» работу «ЭксимБанка», «Банка Астаны» и Qazaq Banki. Он отметил, что акционеры указанных банков «плохо руководили» этими финучреждениями, добавив, что деньги вкладчиков «вытащили самым неправильным образом». Президент потребовал вернуть средства, вложенные квазигосударственным сектором и гражданами, если эти банки хотят продолжить свою работу.

Как уже сообщало агентство КазТАГ, входящий в число крупных акционеров Qazaq Banki председатель совета директоров банка Б. Ибрагим приходится зятем премьер-министру Казахстана Бакытжану Сагинтаеву. Другой крупный акционер этого банка — предприниматель Динмухамед Идрисов — является сватом председателя мажилиса парламента РК Нурлана Нигматулина.