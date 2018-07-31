Новые правила пенсионных отчислений обещают внести на утверждение правительства РК в течение 2 месяцев

Астана. 31 июля. КазТАГ – Новые правила пенсионных отчислений будут внесены на утверждение правительства Казахстана в течение 2 месяцев, сообщает пресс-служба кабмина.

«Доходы, с которых уплачиваются обязательные пенсионные взносы, а также порядок и сроки их уплаты будут определены правилами, утвержденными постановлением правительства РК. (…) В соответствии с п. 114 регламента правительства РК в реализацию поправок, принятых в законе «О пенсионном обеспечении в РК», министерством труда и социальной защиты РК подготовлены соответствующие изменения в постановление правительства РК «Об утверждении правил и сроков исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и взысканий по ним». В настоящее время проект проходит процедуру согласования в заинтересованных государственных органах. Согласно срокам, документ должен быть внесен на утверждение правительства РК в течение 2 месяцев», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Напомним, согласно вступившим в силу с 14 июля поправкам в закон «О пенсионном обеспечении в РК», начиная с 14 июля, физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), обязаны уплачивать пенсионные взносы в ЕНПФ в размере 10% от получаемого дохода, но не менее 10% от минимального размера заработной платы (МЗП) и не выше 10% от 75-кратного МЗП. В соответствии с поправками был исключен п. 2 ст. 39 «Выполняющие работы по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг)». Таким образом, законодатели убрали ограничение, которое выражалось в том, что предмет договора был четко прописан. По мнению экспертов, тем самым казахстанцев автоматически обязали выплачивать в ЕНПФ 10% со всех договоров ГПХ, к которым относятся и договора продажи личного имущества, например, автомобилей и квартир.

29 июля вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова заверила, что все пенсионные отчисления уплачиваются непосредственно с заработанного гражданами дохода. Однако сама же сообщила, что министерством труда и социальной защиты РК подготовлен проект правительства РК о внесении поправок по вопросу социального обеспечения, в том числе предусматривающий определение порядка и сроков уплаты обязательных пенсионных взносов физическими лицами, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера (ГПХ).

31 июля С. Жакупова призвала культивировать в обществе «правильные месседжи» на тему пенсионных отчислений, в очередной раз заверив, что «пенсионные взносы будут удерживаться только по договору об оказании услуги или выполнении работ» с тех, кто получили доход. Также вице-министр сообщила, что разъяснения по поводу пенсионных отчислений не были предоставлены своевременно потому, что она находилась в трудовом отпуске.

1 МЗП = Т28 284.