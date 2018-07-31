В Алматы не соблюдаются нормы размещения фермерских хозяйств близ аэропортов, заявляет авиаперевозчик

Алматы. 31 июля. КазТАГ — В Алматы не соблюдаются нормы размещения фермерских хозяйств близ аэропортов, заявляют в пресс-службе авиакомпании Air Astana.

«Приказом и.о. министра по инвестициям и развитию РК №323 «Об утверждении правил орнитологического обеспечения полетов гражданских ВС в РК» запрещается размещать на расстоянии ближе 15 км от контрольной точки аэродрома места выброса пищевых отходов, строительство звероводческих ферм, скотобоен и др. объектов, отличающихся привлечением и массовым скоплением птиц (…) (Близ аэропорта Алматы – КазТАГ) от порога 05R на удалении 400 м от оси ВПП05R/23L и шириной 900 м до Кульджинского тракта поле засеяно ячменем. Кроме того, засеяны площади от середины ВПП 05L/23R до дороги п. Кызыл ту на удалении от оси ВПП 800 м», — говорится в пресс-релизе авиакомпании, распространенном во вторник.

В связи с этим, констатируют в авиакомпании, часто происходят столкновения самолетов с птицами, потому что «фермерские поля вокруг взлетно-посадочной полосы, засеянные злаковыми культурами, являются кормовой зоной для мелких птиц и насекомых, которые в свою очередь, привлекают хищных крупных птиц».

Так, по данным Air Astana, в 2018 году было зарегистрировано 37 случаев столкновений самолетов авиакомпании с птицами, 8 из которых — в аэропорту Алматы.

«25 июля на рейсе КС 303 Алматы — Усть-Каменогорск во время разбега воздушного судна произошло столкновение с птицей, приведшее к повреждению фюзеляжа. Экипаж принял решение прервать взлет на скорости 100 узлов. В тот же день после посадки рейса КС 888 Пекин – Алматы произошло столкновение самолета со стаей птиц, но повреждений не было обнаружено», — уточняют в пресс-службе.

В 2017 году из 72 случаев столкновения судов с птицами 10 окончились порчей самолетов, 19 — задержкой вылета, общая сумма, потраченная на ремонт, составила более $850 тыс.

«В этой связи, Air Astana хотела бы обратить особое внимание комитета гражданской авиации (КГА), органов местной исполнительной власти и первых руководителей аэропортов Казахстана на орнитологическую ситуацию вблизи аэродромов. Столкновения воздушных судов с птицами представляют серьезную угрозу безопасности полетов, и только наши совместные усилия с привлечением органов местной власти, руководства аэропортов, специалистов по орнитологии и экологии под общим руководством КГА РК, могут дать положительные результаты», — полагают в авиакомпании.