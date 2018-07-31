В Украине расследуется дело о госизмене против президента Порошенко

Алматы. 31 июля. КазТАГ – В Украине расследуется дело о государственной измене против президента страны Петра Порошенко, сообщает «Коммерсант».

«Депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй сообщил, что служба безопасности Украины вызвала его 31 июля для дачи показаний в качестве свидетеля. В.Куприй утверждает, что речь идет о расследовании дела о госизмене, которое СБУ возбудила против президента Украины П.Порошенко», — говорится в сообщении, опубликованном во вторник.

На своей странице в Facebook депутат опубликовал фотографию пришедшей ему повестки.

Парламентарий напомнил, что П.Порошенко летом прошлого года подарил украинской армии 100 снайперских комплексов, которые приобрел за свой счет. В.Куприй пояснил, что направил в минобороны запрос относительно законности действий президента.

«В ответе министр Степан Полторак сообщил, что было действительно передано 98 (а не 100, поскольку две украли) единиц охотничьего (а не военного) огнестрельного оружия в соответствии с трехсторонними договорами о закупке товаров за благотворительные средства», — отмечает депутат.

По его словам, также в ведомстве сказали, что факт раскрытия информации о переданном вооружении является угрозой нацбезопасности Украины, так как эти данные являются гостайной.

«Через суд мне удалось заставить СБУ начать расследование этого дела, также они должны установить факты кражи двух снайперских комплексов у военных», — уточнил В.Куприй.