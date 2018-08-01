Банкам в РК запретили взимать комиссию за ведение банковского счета по ипотечному займу

Алматы. 1 августа. КазТАГ – С 16 июля 2018 года в Казахстане введен запрет банкам взимать комиссию за ведение банковского счета по ипотечному займу и за зачисление этого займа на банковский счет, говорится в сообщении финрегулятора.

«В рамках оптимизации перечня комиссий и сокращения расходов заемщиков при получении и обслуживании займов по инициативе Национального банка с 16 июля текущего года в Законе о банках введен запрет на установление и взимание банками комиссий за ведение банковского счета, связанного с выдачей и обслуживанием ипотечного займа, а также за зачисление займа на банковский счет по договорам ипотечного займа, заключаемым с физическими лицами после введения в действие нормы закона (с 16 июля 2018 года)», — указывается в сообщении Национального банка РК (НБРК), распространенном в среду.

Кроме того, по информации Нацбанка, «аналогичная норма об отмене комиссий за ведение банковского счета, связанного с выдачей и обслуживанием займа, а также за зачисление займа на банковский счет в отношении всех займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, содержится в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты права собственности и арбитража», рассматриваемом в настоящее время мажилисом парламента».

При этом в НБРК обратили внимание на то, что 30 мая 2016 года Нацбанком был утвержден перечень комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием банковского займа и микрокредита, выданных физическому лицу, учитываемых при расчете годовой эффективной ставки вознаграждения. Этот перечень введен в действие с 1 июля 2016 года.

«Перечень комиссий позволил значительно сократить количество взимаемых банками комиссий и унифицировать их по наименованиям и смысловым назначениям, что сделало их более понятными для заемщиков, — отметили в Нацбанке.

В то же время подчеркивается, что перечень комиссий распространяется на договоры банковского займа, заключенные с 1 июля 2016 года.

«При этом по договорам банковского займа, заключенным с физическими лицами до 1 июля 2016 года, банки в соответствии со ст. 39 закона о банках, вправе взимать комиссии, указанные в договоре банковского займа и установленные правилами об общих условиях проведения операций», — сказано в сообщении.