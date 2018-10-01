На 12 запланированных к строительству школ по программе «Нұрлы жол» не хватило денег

Астана. 1 октября. КазТАГ – Баубек Коныров. Из запланированных к строительству 175 объектов образования в рамках программы «Нұрлы жол» в регионах страны 12 школ не были начаты из-за нехватки денежных средств, сообщила вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова.

«Во-первых, стоимость школы от Т1,5 млрд до Т2,5 млрд, то есть, по сути, стоимость проектов разная. Это не садик, который стоит Т600 млн или в 2014 годы – Т400 млн. Во-вторых, местные исполнительные органы они оценивают свои возможности, на конкурсные процедуры у них не хватает времени и поэтому они дробили строительство на 2-3 года. Естественно, тот объем финансирования, который нам выдали за счет программы «Нұрлы жол», не в полной мере обеспечил финансирование тех объектов, которые предусмотрены. Мы об этом говорили, о том, что денег не хватит», — сказала Б. Асылова, отвечая на вопрос депутатов на заседании в мажилисе парламента РК в понедельник.

Депутат мажилиса Павел Казанцев, комментируя ситуацию для СМИ, рассказал, что по итогам мониторинга реализации программы «Нұрлы жол» депутатами были выявлены проблемные вопросы в части строительства школ.

«Наша комиссия работает в рамках программы «Нұрлы жол» и государственного финансирования строительства объектов образования – это школы и детские сады. Всего их 175 на 5-летний период – то есть по 2019 год включительно. (…) У нас есть 175 школ, 127 школ были введены, определенное количество школ не хватает. Мы пересчитали переходные объекты, которые идут с прошлых годов, в итоге 12 школ мы не можем найти», — заявил П. Казанцев.

Он добавил, что с выделенными на строительство 175 школ и детских садов Т145 млрд «происходят непонятные вещи», так как не видно четкой причины.

«Сейчас финансирование от национального фонда прекращено, то есть все обязательства выполнены, но у нас появляются переходящие объекты, которые в 2019 году неизвестно из чего будут финансироваться. Мы будем этот процесс в течение ближайших 2-3 недель разбирать. Где эти деньги и почему их не хватило, где будут браться дополнительные средства. Потому что эти деньги тоже из бюджета, и это уже серьезный вопрос финансовой дисциплины», — подчеркнул мажилисмен.

По его словам, в сложившейся ситуации министерство образования и науки РК должно было поставить в известность, что выделенных в рамках программы средств не хватает.

«Надо всегда смотреть на голову, то есть министерство образования. Если они даже не влияют на финансовые процессы, производственные циклы в местных исполнительных органах, то, как минимум они должны выйти на сцену и закричать «караул», но этого не прозвучало. «Караул» сейчас кричат депутаты. Не думаю, что это будет критично, но, наверное, крайних найти нужно и принять меры для выполнения программы», — заявил П. Казанцев.