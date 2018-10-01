Руководствоваться общими принципами при разработке нацстандартов в строительстве намерены страны СНГ

Алматы. 1 октября. КазТАГ – Страны Содружества независимых государств (СНГ) вырабатывают единый подход к разработке нормативной документации в области информационного моделирования в строительстве, сообщается на сайте АО «КазНИИСА».

«В Казахском научно-исследовательском и проектном институте строительства и архитектуры (АО «КазНИИСА») состоялось совещание подкомиссии по развитию нормативно-технической базы в области технологии информационного моделирования в строительстве стран СНГ. Его участники признали необходимость руководствоваться общими принципами при разработке национальных стандартов. Это позволит обеспечить единый подход к созданию информационных моделей для субъектов рынка на территории стран Содружества», — говорится в сообщении, опубликованном в понедельник.

Руководитель подкомиссии, управляющий директор по развитию и цифровизации АО «КазНИИСА» Александр Шахнович напомнил, что информационная модель формирует структурированный набор данных и иной необходимой информации о строительном объекте на протяжении всего его жизненного цикла.

«Участники инвестиционно-строительного проекта создают, контролируют и проверяют информацию, а также получают данные от других участников процесса путем ссылки, объединения или прямого обмена в случаях, когда это необходимо. Такой принцип позволяет сформировать четкие требования и предоставить всем сторонам соответствующий уровень доступа к управляемой среде общих данных (CDE), а также обеспечить надежность хранения информации о строительном объекте в течение всего срока его существования», — пояснил А.Шахнович.

По его словам, в качестве основного формата для обмена данными информационного моделирования был принят международный формат с открытой спецификацией IFC. При этом в случае необходимости за заказчиком остается право запросить данные в оригинальном формате специализированного программного обеспечения, включая объекты библиотек. Любые другие форматы данных также могут быть использованы, если они соответствуют цели проекта.

Такая интеграция необходима для автоматизации сметных расчетов, сбора аналитической информации и уменьшения информационных потерь при междисциплинарном проектировании, указал он.

Между тем осталась неопределенность в понимании подхода для формирования метаописания единиц хранения в банке данных. Поэтому тема формирования банка данных информационных моделей, скорее всего, будет обсуждаться на следующих совещаниях подкомиссии.

«Системы искусственного интеллекта способны сопровождать строительный объект на всем протяжении его жизненного цикла. Они применимы как средство сопровождения строительного объекта в качестве цифрового двойника, который будет не только включать в себя собственно информационную модель, но и обеспечивать ее сопровождение в автоматическом режиме без участия человека», — пояснили в КазНИИСА.