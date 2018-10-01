Алматы. 1 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Тепло может быть подано в квартиры алматинцев 5 октября, сообщил руководитель управления энергетики и коммунального хозяйства города Максут Исахов.

«На сегодня завершены испытания магистральных и распределительных сетей, были выявлены 1757 порывов, ликвидировано 1701. Полностью завершить работы планируется к 5 октября, после чего запускается циркуляционный режим, что позволит в любой момент начать подключение потребителей к теплоснабжению», — сказал М. Исахов на пресс-конференции в понедельник.

При этом он уточнил, что тепло подается, если температура воздуха держится на уровне +8 и ниже в течение 5 суток.

«Обычно мы подаем тепло 15 октября, эту дату мы и держим для себя ориентиром», — подчеркнул М. Исахов.

Что касается запасов топлива, то он отметил, что запасами угля Алматы обеспечен на 134% (270 тыс. тонн при нормативе 201 тыс. тонн), мазута – на 68% (13 тыс. тонн при нормативе 19 тыс. тонн).

«График поставки мазута согласован с минэнерго, поставщиком мазута определен Шымкентский нефтеперерабатывающий завод (объем заявки – 31 тыс. тонн)», — добавил М. Исахов.

Также он добавил, что сегодня задолженность потребителей перед поставщиками тепла составляет Т1,8 млрд. Но при этом подчеркнул, что вопрос повышения тарифа на тепловую энергию до конца 2018 года не стоит.

Говоря о ремонтной кампании, главный инженер ТОО «Алматинские тепловые сети» (АлТС) Дмитрий Кирдяйкин сообщил, что летом была проведена реконструкция 8,8 км тепловых сетей, что позволило снизить их изношенность с 64% до 61%.

«Чтобы снизить изношенность до нормативных 30%, нам нужно менять каждый год по 40 км сетей. Это и колоссальные средства (в этом году именно на сети было потрачено Т9,3 млрд), и нагрузка на город. В прошлом году мы меняли 30 км сетей – и помните, в городе произошел автомобильный коллапс, город оказался не готов», — добавил он.

Общая сумма потраченных на подготовку Алматы к отопительному сезону, включая бюджетные средства и средства тепловых предприятий, составила более Т60 млрд. Готовность ТОО «Алматытеплокммунэнерго» («АТКЭ») составляет 100% (76 из 78 котельных), «АлТС» — 88% (61 из 69 единиц оборудования энергоисточников).