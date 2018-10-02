Имидж США ухудшился во время президентского срока Трампа

Алматы. 2 октября. КазТАГ – Имидж США еще больше ухудшился среди традиционных союзников после того, как президент США Дональд Трамп обрушился с жесткой критикой на такие страны, как Канада и Германия, показали данные ведущего социологического опроса, опубликованного Reuters.

«Опрос, проводившийся в 25 странах исследовательским центром Pew Research, показал, что респонденты по всему миру меньше доверяют лидерству Трампа, чем президенту России Владимиру Путину или президенту Китая Си Цзиньпину», — говорится в сообщении во вторник.

Агентство напоминает, что с момента вступления в должность в 2017 году Д.Трамп вышел из Парижского соглашения об изменении климата и из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, пошел на сближение с такими авторитарными лидерами, как В.Путин и Ким Чен Ын, а также критиковал соседей США и союзников по НАТО.

«Результаты опроса продемонстрировали, что имидж США, который сильно пострадал в течение 2017 года — первого года президентского срока Трампа, еще больше ухудшился в текущем году, особенно в Европе», — отмечено в информации.

Так, например, в Германии всего 30% населения благосклонно относятся к США, что на 5% ниже показателя прошлого года и немногим выше самой низкой строчки рейтинга, которую в ФРГ занимает Россия, набравшая 26%, поясняют исследователи.

«Более того, всего 38% французов и 39% канадцев сообщили о своем положительном отношении к США. Самые позитивные оценки США дали Израиль, Филиппины и Южная Корея — во всех странах выше 80%», — уточняется в сообщении.

Также сообщается, что по всему миру в среднем 27% респондентов выражают свое доверие лидерству Д.Трампа, что ниже 30%, отданных мировым сообществом президенту России, и ниже 34% голосов, которые получил глава Китая Си Цзиньпин.

Тем не менее, несмотря на низкий рейтинг доверия к Д.Трампу, 63% респондентов сказали, что мир будет лучше при сохраняющейся лидирующей позиции США, по сравнению с 19%, которые предпочли бы на месте мирового лидера видеть Китай, следует из соцопроса.

Опрос производился с мая по август 2018 года, данные основаны на интервью более чем 900 человек в каждой из принявших участие в опросе стран.