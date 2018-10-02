Министра соцразвития Кыргызстана и его заместителя вызвали на допрос в генпрокуратуру

Алматы. 2 октября. КазТАГ – Министр труда и социального развития КР Таалайкуль Исакунова и ее заместитель Лунара Мамытова 1 октября были приглашены на допрос в генеральную прокуратуру, пишет КирТАГ.

«Министр труда и социального развития Таалайкуль Исакунова и ее заместитель Лунара Мамытова 1 октября были приглашены на допрос в генеральную прокуратуру. Допрос проводился в рамках проверки информации использования диппаспортов в зарубежных неслужебных поездках руководства минсоцразвития. Исакунова и Мамытова написали объяснительные», — сообщили в пресс-службе надзорного органа во вторник.

Отмечается, что 24 сентября депутат жогорку кенеша Аида Касымалиева на заседании комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению жогорку кенеша обнародовала «карту путешествий» министра труда и социального развития КР Т.Исакуновой и ее трех заместительниц.

По словам депутата, чиновницы отправлялись в заграничные учебные командировки, рассчитанные на рядовых специалистов, а также позволяли себе поездки без соответствующего разрешения премьер-министра страны.

«Одна из поездок министра — Швейцария, июнь, 2017. Сопровождали муж и сын. Один из участников того мероприятия тоже написал, что «да, она вылетела за два дня раньше, остановилась в другой гостинице». Появилась на мероприятии на 5 минут. Потом ее они встретили с мужем на шоппинге в центре», — отмечает А.Касмалиева.