Караганда. 2 октября. КазТАГ – Нетрезвый карагандинец открыл огонь из ружья во время вырубки деревьев рабочими акимата, передает корреспондент агентства.

«Я была в составе группы жильцов, которые ходили на прием к акиму Караганды Нурлану Аубакирову с просьбой направить к нам комиссию по благоустройству, чтобы она увидела реальную угрозу жизням людей. Аким помог – сотрудники акимата убедились, что два дерева старые и могут упасть. Сегодня рабочие приехали, чтобы спилить два тополя. Я присутствовала в момент вырубки первого дерева, а когда начали сносить второе, направилась домой. Уходя домой, услышала, как вышел нетрезвый мужчина из соседнего дома и стал кричать на рабочих, требуя прекратить вырубку. Ему показали документы, но он не успокаивался. И тут раздались два выстрела. Рабочие убежали», — рассказала корреспонденту МИА КазТАГ пенсионерка Зинаида Жгулева во вторник.

Инцидент случился в 13.50 в Михайловском районе города. Прибывшие по вызову жителей полицейские задержали мужчину. Ружье изъято. В результате стрельбы никто не пострадал.

«Сюда приехали с акимата, прибыл наряд полиции. Я дала показания, объяснив, что выступала инициатором вызова рабочих в составе других неравнодушных жителей. Почему сосед так болезненно отреагировал на спил уже непригодных и бесполезных деревьев, непонятно», — добавила пенсионерка.

В настоящий момент процесс вырубки двух деревьев остановлен.

В ГУ «Отдел коммунального хозяйства» акимата Казыбекбийского района отказались комментировать инцидент.