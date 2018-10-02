Первые в истории ОДКБ авиационные учения «Воздушный мост-2018» начались в России

Алматы. 2 октября. КазТАГ – Первые в истории Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) авиационные учения «Воздушный мост-2018» начались в России, сообщает пресс-служба организации.

«Совместное учение с коллективными авиационными силами ОДКБ «Воздушный мост-2018» впервые стартовало в Екатеринбурге. Маневры будут проходить по 14 октября на территории центрального военного округа (ЦВО)», — сообщили в организации во вторник.

В учении принимают участие объединенный штаб ОДКБ, а также представители вооруженных сил государств-членов ОДКБ – Казахстана, России, Беларуси, Кыргызстана, Армении и Таджикистана.

«Впервые мы проводим командно-штабное учение с коллективными авиационными силами ОДКБ «Воздушный мост — 2018», особенностью которого станет масштабная переброска мобильных сил с применением военно-транспортной авиации вооруженных сил 6 стран ОДКБ. Всего будет переброшено воздушным способом более 3,5 тыс. военнослужащих и 620 единиц военной техники», — сказал командующий войсками ЦВО Александр Лапин.

Он отметил, что в настоящий момент создана единая система управления группировками авиации и войск противовоздушной ОДКБ, «опираясь на интегрированные и совмещенные автоматизированные системы управления, такие как «Поляна-Д4М1» и «Бастион».

«Выражаю уверенность в том, что личный состав, принимающий участие в учениях, уверенно справится со всеми поставленными задачами, приобретет бесценный боевой опыт и позволит укрепить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе», — добавил А. Лапин.