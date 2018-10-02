В МОН РК опровергли информацию о «потерянных» школах по программе «Нұрлы жол»

Астана. 2 октября. КазТАГ — В СМИ прошла некорректная информация о «потерянных» школах в рамках программы «Нұрлы жол», сообщает пресс-служба МОН РК.

«Вчера в СМИ была опубликована информация о том, что депутаты мажилиса парламента РК не могут найти 12 школ, построенных по программе инфраструктурного развития «Нурлы жол» за счет средств Нацфонда. МОН РК совместно с депутатами выясняет, кто предоставил недостоверную информацию о строительстве школ в рамках программы «Нұрлы жол», — говорится в информации на сайте министерства.

По данным ведомства, фактически в рамках реализации программы «Нұрлы жол» в 2015-2017 гг. за счет средств Национального фонда финансировалось строительство 156 школ и 19 детских садов на общую сумму Т145 млрд. По итогам 3 лет, открыты 108 новых школ и 19 детских садов.

«Строительство в рамках «Нұрлы жол» остальных 48 школ было перенесено на 2018 год, и в этом начавшемся новом учебном году открыто еще 25 школ. До конца года планируется ввод еще 18 школ. На 2019 год переходит ввод 5 школ — в Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях, в Астане – по одной школе и в Актюбинской области – 2 школы», — перечисляет пресс-служба.

В целом, план по строительству школ в рамках программы «Нұрлы жол» выполнен на 85%. МОН РК совместно с местными исполнительными органами ведется постоянный мониторинг хода строительства и освоения средств.

Как сообщилось ранее, из запланированных к строительству 175 объектов образования в рамках программы «Нұрлы жол» в регионах страны строительство 12 школ не были начаты из-за нехватки денежных средств.