Дефицит консолидированного бюджета Казахстана в январе-августе 2018 г. составил Т952,2 млрд

Алматы. 3 октября. КазТАГ — За первые 8 мес. текущего года дефицит консолидированного бюджета Казахстана составил Т952,2 млрд, подсчитали в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

«С учетом бюджетного кредитования на (Т204,7 млрд), а также операций с финансовыми активами (Т63,1 млрд), консолидированный бюджет страны по итогам восьми месяцев сложился дефицитным – минус Т952,2 млрд», — указывается в сообщении АФК.

Налоговые поступления с начала года по 1 сентября, по информации ассоциации, составили Т7,04 трлн при расходах в Т7,16 трлн.

«По итогам 8 мес. 2018 года, доходная часть консолидированного бюджета РК исполнена на 61,8%, что соответствует Т6 473,6 млрд. Тем временем налоговые поступления составили Т7041,0 млрд, или 73,3% от запланированной на 2018 год суммы в Т9604,9 млрд. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года налоговые поступления увеличились на Т1464,6 млрд, или 26,3%. Тем временем неналоговые поступления были исполнены на 80,3% от запланированной суммы в Т183,3 млрд», — говорится в сообщении.

Активы Национального фонда по состоянию на начало сентября 2018 года, согласно данным АФК, составили Т22 214,1 млрд, сократившись на 3,1%, или Т710,4 млрд, с начала года с учетом инвестиционного убытка за I квартал 2018 года в размере Т785,42 млрд.

«Суммарные прямые налоги от организаций нефтяного сектора выросли на 54,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили Т1996,3 млрд. Тем временем было использовано Т1941,2 млрд средств фонда, из которых – Т1 927,6 млрд в виде гарантированных трансфертов и Т13,6 млрд — на покрытие расходов, связанных с управлением фондом», — отмечается в информации АФК.