Для Казахстана главная опасность – демократизация 03.10.2018 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 188 0 Пётр Своик о закономерностях смены президентских режимов в Кыргызстане, Узбекистане, России и Казахстане Похожие материалы: Дожди и понижение температуры ожидаются на большей части Казахстана в ближайшие трое суток В большинстве областей Казахстана в субботу пройдут дожди с грозами В большинстве областей Казахстана в пятницу ожидаются дожди с грозами Муфтияты Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана подписали договор о сотрудничестве Лишь на севере Казахстана в пятницу пройдут дожди