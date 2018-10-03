Казахстан достиг ряда договоренностей с британскими компаниями в сферах транспорта, металлургии, энергетики и машиностроения

Астана. 3 октября. КазТАГ – В Лондоне 2 октября состоялся Kazakhstan Global Investment Forum 2018, посвященный новым возможностям в сфере бизнеса и инвестиций, а также перспективам казахстанско-британских проектов в наиболее быстрорастущих секторах экономики Казахстана, сообщается на сайте премьер-министра РК.

«Итогом форума стало заключение ряда договоренностей с британскими компаниями в сферах транспорта и логистики, металлургии, энергетики, сельского хозяйства, машиностроения, а также в области развития инфраструктуры системы здравоохранения», — говорится в сообщении в среду.

Так, с компаниями, оперирующими в сфере ГМК с применением новых технологий переработки, обсуждены проекты по переработке руд цветных металлов, достигнуты договоренности о дальнейшем обмене информацией с участием представителей компаний-инициаторов проектов.

«С компанией Independent Power Corporation достигнуты договоренности о содействии ее участия в тендерах, связанных со строительством энергетических объектов на территории РК и объектов в сфере логистики и дата-центров с использованием средств UKEF. C представителями Department of International Trade обсуждены перспективы сотрудничества британских компаний в реализации инициативе «Один пояс, один путь», достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве и обмене информацией в части реализации проектов в агросекторе, ГМК и газо- и нефтехимии в проектах, ориентированных на рынок КНР», — отмечено в информации.

«С рядом компаний, оперирующих в сфере инфраструктурного строительства, водоотведения и водоснабжения, здравоохранения, достигнуты договоренности об оказании им содействия в проведении дальнейших переговоров с профильными министерствами и организациями Казахстана», — перечисляется в информации.

Всего в мероприятии приняли участие свыше 150 представителей бизнеса.

Великобритания входит в топ-10 торговых партнеров по объему товарооборота, а также в шестерку крупнейших инвесторов РК, что составляет практически 5% всего объема привлеченных иностранных инвестиций.

Двусторонний торговый оборот между Казахстаном и Великобританией в 2017 году вырос на 1,5% и составил $1,28 млрд. Экспорт вырос до $926,7 млн. За первый квартал 2018 года общий оборот взаимной торговли составил $252,6 млн, экспорт с импортом составили $158,8 млн и $93,8 млн соответственно. В РК зарегистрировано более 800 юридических лиц, филиалов и представительств с британским участием.