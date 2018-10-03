В Казахстане ввели новый вид депозитов и изменили правила снятия вкладов

Алматы. 3 октября. КазТАГ — C 1 октября в Казахстане появился новый вид депозита — сберегательный, и начали действовать новые правила снятия вкладов в банках второго уровня (БВУ), сообщил председатель АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (КФГД) Нурлан Абдрахманов.

«Согласно новым правилам, если срочные и несрочные тенговые депозиты, в зависимости от их условий, имеют предельные ставки от 10,5% до 12,5%, а максимальная сумма гарантии составляет Т10 млн, то по сберегательным вкладам предельная ставка стартует от 12% до 13,5%. Максимальная же сумма гарантирования всех семи видов сберегательных вкладов — Т15 млн. Налицо — дифференцированный подход ко всей депозитной линейке», — подчеркнул он.

Сберегательный депозит, по его словам, предназначен тем вкладчикам, которые готовы разместить сбережения на определенный срок и не планируют досрочно — полностью или частично — снимать деньги.

«Сберегательный вклад выгоден в том случае, если планируется отложить деньги на большие покупки или важные цели. Например, на семейный отпуск, на оплату учебы или свадьбу детей, на первоначальный взнос по ипотеке, приобретение машины», — пояснил Н. Абрахманов.

«Частичное снятие не допускается. А чтобы досрочно снять всю сумму, необходимо будет расторгнуть договор сберегательного вклада, предварительно уведомив об этом банк за 30 дней. При этом вознаграждение будет выплачено по ставке, которая применяется для вкладов до востребования, – не более 0,1%», — уточнил он.

При этом Н. Абдрахманов обратил внимание, что по новым правилам в категории сберегательных депозитов предусмотрены вклады с правом пополнения.

«Допускается внесение денег одним платежом или с дальнейшим пополнением. Все эти условия оговариваются в договоре. (…) Сберегательные депозиты без права пополнения можно открыть на срок до 3, 6, 12 месяцев и более 24 месяцев. С правом пополнения — на срок до 6 и 12 месяцев, а также на срок более 2 лет», — отметил он.

В то же время Н. Абдрахманов подчеркнул, что сохраняются все существующие виды вкладов – несрочные, срочные, условные и вклады до востребования.

«Условия по вкладам, открытым до 1 октября, не изменятся до момента пролонгации. Но с 1 октября претерпят изменения условия открытия и обслуживания новых несрочных и срочных вкладов. Наиболее популярны несрочные вклады, которые предусматривают возможность пополнения и частичного снятия денег без потери вознаграждения и в любой момент. С 1 октября ставка вознаграждения по ним составит до 10,5%, независимо от срока вклада», — сообщил он.

«Срочные вклады менее ликвидны. По ним допускается частичное досрочное снятие денег на условиях частичной потери вознаграждения. Условия перерасчета вознаграждения в разных банках могут отличаться. Но теперь снижать вознаграждение при досрочном снятии обязаны будут все банки. Деньги будут выданы по первому требованию вкладчика, однако срок досрочной выдачи составит до семи дней с момента его обращения в банк», — добавил Н.Абдрахманов.

Кроме того, он акцентировал внимание, что предусмотрены штрафы за досрочное снятие.

«К примеру, по договору банковского вклада штраф за досрочное снятие может составлять 50% от суммы начисленного вознаграждения. Допустим, внесено Т100 тыс. на срочный вклад. Его срок — 12 месяцев под годовую эффективную ставку вознаграждения 12% с ежемесячной капитализацией. Тогда в случае досрочного снятия всего вклада через 10 месяцев сумма к выдаче вместе с накопленным вознаграждением составит Т104 958. Т4958 — это 50% от всего начисленного вознаграждения. Недополученное вознаграждение из-за досрочного закрытия вклада составит также Т4958. Если же вклад будет снят после окончания срока договора, то сумма к выплате составила бы Т112 015, где Т12 015 — вознаграждение», — пояснил глава КФГД.

При этом он отметил, что по новым правилам утверждена шкала предельных ставок вознаграждения.

«Они применяются к тем же стандартным периодам, которые установлены для сберегательных вкладов: до 3 и 6 месяцев включительно, до 1 года включительно, от 2 лет и более. Только предельная годовая эффективная ставка вознаграждения в зависимости от срока составит от 11% до 12,5%. Вклад на 1 год включительно принесет доходность до 12%. По долгосрочным вкладам сроком на 2 года и более вкладчики смогут получить доходность до 12,5%», — заключил Н. Абдрахманов.