Внеплановую проверку назначил КГА после безбилетного прохода певца на борт самолета в Алматы

Алматы. 3 октября. КазТАГ – Внеплановую проверку назначил комитет гражданской авиации (КГА) министерства по инвестициям и развитию РК после безбилетного прохода певца Торегали Тореали на борт самолета в Алматы, сообщает пресс-служба международного аэропорта города (МАА).

«Сегодня в СМИ прошла информация относительно присутствия на борту самолета постороннего человека: 13 сентября во время посадки пассажиров на рейс КС 929 авиакомпании Air Astana по маршруту Алматы-Гонконг через VIP-терминал в салон воздушного судна прошла семья Турегали Алиханова (певец, известный под псевдонимом Торегали Тореали) с ребенком. (…) По данному факту назначена внеплановая проверка КГА МИР РК», — сообщили в МАА в среду.

Как отмечается, попрощавшись в салоне самолета с родными, артист направился к выходу.

«Бортпроводнику, который попытался его остановить, ответил, что не является пассажиром. Об этом немедленно доложили командиру ВС, вызвали службу авиационной безопасности аэропорта, по решению командира ВС был проведен повторный локальный досмотр», — уточнили в аэропорту.

В итоге рейс, по сообщению пресс-службы, был задержан на 18 минут.

«Регистрацию пассажиров и багажа на рейс, boarding-контроль и посадку на борт осуществляют сотрудники авиакомпании Air Astana; паспортный контроль, в том числе при посадке пассажиров на борт ВС, осуществляет пограничная служба КНБ РК; личный досмотр пассажиров и досмотр ручной клади производит служба авиационной безопасности аэропорта Алматы», — пояснили в МАА.