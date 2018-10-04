Казахстанский производитель бесшовных труб поставит в Россию крупную партию продукции

Алматы. 4 октября. КазТАГ – Казахстанский производитель бесшовных труб KSP Steel поставит в Россию крупную партию продукции, сообщила пресс-служба компании KazakhExport.

«Продукция казахстанской компании по производству стальных бесшовных труб для нефтегазовой отрасли становится все более востребованной в странах СНГ и государствах дальнего зарубежья. В октябре 2018 года АО ЭСК «KazakhExport» оказало поддержку компании KSP Steel по страхованию кредита экспортера и предэкспортному финансированию на пополнение оборотных средств в сумме Т2,65 млрд», — говорится в сообщении.

Как поясняется, таким образом компания сможет нарастить объемы экспорта стальных бесшовных обсадных, нефтепроводных, насосно-компрессорных труб и муфт в РФ.

«В текущем году это уже третья сделка с KSP Steel, две предыдущие сделки были заключены с целью экспорта крупных партий бесшовных труб в Российскую Федерацию. Тогда производственное предприятие экспортировало продукцию на сумму порядка 550 млн российских рублей», — напоминают в KazakhExport.

KSP Steel — первое в Казахстане предприятие по производству стальных бесшовных труб для нефтегазовой отрасли, основанное в 2007 году. Производственный центр компании находится в Павлодаре, головной офис – в Алматы. Число сотрудников – 7,5 тыс.

1 рубль = Т5,56.