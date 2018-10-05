Беларусь примет Всемирную шахматную олимпиаду в 2022 г.

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Алматы. 5 октября. КазТАГ – Беларусь станет организатором Всемирной шахматной олимпиады в 2022 году, сообщает БЕЛТА.

Как отмечается, решение принято на генеральной ассамблее Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Батуми. «Заявка белорусской делегации нашла поддержку у большинства участников ассамблеи. В борьбе за право проведения крупного международного спортивного события Беларусь опередила Республику Корея и Тунис», — говорится в сообщении.

Напомним, всемирная шахматная олимпиада проходит раз в 2 года. В текущем году турнир примет грузинский Батуми. В 2020 году столицей игр станет Ханты-Мансийск.

Беларусь в ближайшие годы станет центром нескольких крупных мировых спортивных событий. В 2019-м страна примет II Европейские игры, в 2021-м — чемпионат мира по хоккею, а в 2022-м впервые в Минске состоится Всемирная шахматная олимпиада.

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