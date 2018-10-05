Ежегодно выделять не менее Т100 млрд на обучение сельхозпредпринимателей и науку поручили в Казахстане

Астана. 5 октября. КазТАГ – Баубек Коныров. Ежегодно выделять не менее Т100 млрд на обучение предпринимателей на селе и на науку поручил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Нужно выстроить систему массового обучения сельских предпринимателей новым навыкам. Поручаю правительству в ближайшие 3 года на эти цели, в том числе науку, предусмотреть дополнительно не менее Т100 млрд ежегодно», — сказал Н. Назарбаев в пятницу в ходе своего ежегодного выступления с посланием народу Казахстана.

Особое внимание, по его словам, стоит уделять развитию таких направлений экономики будущего, как альтернативная энергетика, новые материалы, биомедицина, большие данные, искусственный интеллект и другие.

«Если мы это не сделаем, через 10 лет мы будем на задворках глотать пыль стран, и никогда не поднимется Казахстан. Именно от этого зависит будущее место и роль страны в глобальном мире. А чем мы хуже других? Поэтому поручаю правительству совместно с Назарбаев Университетом по каждому направлению разработать специальные программы с определением конкретных проектов», — добавил президент РК.

По словам главы государства, ректор Назарбаев Университета Шигео Катцу докладывал, что именно по этим направлениям сегодня идут работы, однако, как отметил президент, в правительстве не обращают на это внимание и не интересуются новшествами в науке.

«Я поручил ему продолжать заниматься этим делом. Еще одним из таких проектов может стать создание на базе этого университета научно-исследовательского института по разработке технологий искусственного интеллекта. Это острие научно-технического прогресса, которым занимается весь мир», — заключил Н. Назарбаев.