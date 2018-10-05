Астана. 5 октября. КазТАГ – Баубек Коныров. Потолочная плита упала на девочку в противотуберкулезном диспансере в Астане, сообщили в пресс-службе управления общественного здравоохранения столицы.

«4 октября, в 19.50, в отделении для лечения детей и подростков ГККП «Противотуберкулезный диспансер г.Астаны» произошел несчастный случай: упала потолочная плитка и повредила кожные покровы лицевой части ребенка 14 лет. В игровой находилось 5 детей. Никто больше не пострадал», — говорится в сообщении в пятницу.

Дежурным врачом ребенку оказана первая медицинская помощь, остановлено кровотечение, проведена обработка раны растворами антисептиков, наложена асептическая повязка, уточняется в сообщении.

По информации пресс-службы, ребенок в сопровождении медперсонала противотуберкулезного диспансера доставлен в городскую детскую больницу №2 Астаны на консультацию к челюстно-лицевому хирургу.

«В условиях приемного покоя стационара пациентке произведена первичная хирургическая обработка раны с наложением швов с рекомендациями дальнейшего ведения в амбулаторных условиях. В настоящее время ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь в амбулаторных условиях», — отметили в управлении.