Война Миров. Трамп строит новый миропорядок

США вооружены до зубов, предельно «миролюбивы» и никому ничего не диктуют, если их слушаются

Речь Дональда Трампа на 73-ей сессии Генассамблеи ООН многое объяснила, однако далеко не все. Слишком много внутренних противоречий и нестыковок. Тем не менее, принцип «Америка (в смысле США) превыше всего» в качестве средней результирующей более чем очевиден. Курс на перетягивание одеяла на себя в глобальном масштабе хозяин Белого дома подтвердил четко. Среди слушающих главу Вашингтона делегаций раздавался дружный смех, но это нервно-истерический смех на почве сильного напряжения, ибо руководитель мировой сверхдержавы доказал, что способен на многое.

Выступление президента США на формально главной мировой трибуне похоже на речь Льва в басне Ивана Крылова «Лев на ловле». Там Собака, Лев, Волк и Лиса договорились сообща ловить зверей и делить добычу поровну. И вот при разделе оленя, добытого Лисой, Лев заявляет: «Мы, братцы, вчетвером». И на четверо он оленя раздирает. «Теперь, давай делить! Смотрите же, друзья: вот эта часть моя по договору; вот эта мне, как Льву, принадлежит без спору; вот эта мне за то, что всех сильнее я; а к этой чуть из вас лишь лапу кто протянет, тот с места жив не встанет». Разумеется, не все государства планеты готовы к такому миропорядку – среди них тоже имеются державы с хорошим «аппетитом» и при этом сравнительно мощные. Но что они способны противопоставить главному хищнику – вопрос открытый.

В природе леопард обычно уступает пойманную им добычу прайду львов по той причине, что у львов организация коллективная. Львицы там охотятся, а лев участвует в «разборках» с субъектами вроде леопарда. Леопард как хищник-одиночка не может себе позволить тяжелые увечья в схватке, потому что его никто из сородичей кормить не будет – вот и отступает. С гиенами расклад иной. Они тоже хищники коллективные и стая при этом бывает весьма многочисленной – отсюда и сражения между львами и гиенами получают самый разный финал.

Одна из особенностей правления Дональда Трампа в том, что он фактически системно ссорится с государствами, которые среди врагов США в XXI веке никогда не числились. Наоборот – все как на подбор закадычные друзья дяди Сэма. Канаде и Мексике хозяин Овального кабинета выкрутил руки с приемлемым для тех уровнем издержек, сменив НАФТА на USMCA (the United States – Mexico – Canada Agreement). Германия под крышей Евросоюза сопротивляется по газопроводу Северный поток-2, но президент Трамп не теряет надежды наставить Берлин и Брюссель «на путь истинный». В ответ Германия открыто указывает на неприемлемость лозунга «Америка превыше всего», тянет с увеличением расходов на оборону до 2% ВВП (под предлогом невыполнимости и нецелесообразности), сопротивляется экономической блокаде Ирана. Великобритания после начала процедуры брексита никаких бонусов от Вашингтона за выход из ЕС не получила. С Турцией отношения у США близки к критическим, и тот факт, что Реждеп Эрдоган во время выступления президента Трампа демонстративно покинул зал – свидетельство красноречивое.

В одиночку даже Льву будет проблематично проводить в жизнь задуманную стратегию. Союзники США еще в клинтоно-бушевскую эпоху жаловались, что быть другом и союзником Вашингтона очень тяжело, потому что Белый дом прессингует своих партнеров даже по второстепенным вопросам международной политики и экономики, а уж когда дело доходит до серьезных вещей вроде ГМО-продукции – тем более. На словах с трибуны ООН лидер Вашингтона пообещал американским союзникам всевозможные блага и покровительство, но пока нет реально созданного им прецедента, к которому можно обращаться. Пока г-н Трамп направляет главные усилия на то, чтобы старые друзья бодрее несли свое союзническое бремя.

Многие наблюдатели отметили, что речь Дональда Трампа больше похожа на выступление перед его американским электоратом, чем перед коллегами по правящему классу планеты. Но даже когда он говорит о росте занятости в США и возвращении туда производств – это объективно касается всех остальных. Вашингтон явно намерен вернуть себе статус крупнейшего мирового производителя материальных ресурсов. Вещь весьма знаковая, если учитывать, что с 1975 года США в основном занимались выносом различных производственных мощностей за пределы своей территории. На этой почве только в Китай перекочевали порядка 60 тысяч (!) самых разных производств.

«Мы не рассчитываем на то, что у разных стран будут одинаковые культуры, традиции и даже системы государственного управления. Однако мы полагаем, что все страны мира будут выполнять две ключевые обязанности: соблюдать интересы своих собственных народов и права всех прочих суверенных наций», – заявил президент США. Сентенция очень противоречива по своей сути, поскольку между интересами собственных народов и правами других наций часто лежит поле конфликтов. Видимо, именно на этот случай г-н Трамп сразу сообщил, что у Пентагона на текущий год бюджет $700 млрд, перед которым финансирование любых других вооруженных сил смотрится очень скромно.

Что касается мест в речи, где есть отсыл к конкретике, то лидер США произнес следующее: «Мы должны отвергнуть угрозы суверенитету, которые существуют от Украины до Южно-Китайского моря»; «У Соединенных Штатов много сил и терпения, но если Америку вынудят защищаться или защищать своих союзников, у нас не останется выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею». А это про Иран: «Всему миру пора присоединиться к нам и потребовать, чтобы иранское правительство отказалось от своего стремления к смерти и разрушениям. Этому режиму пора выпустить на свободу всех американцев и граждан других стран, которых он удерживает у себя, попирая закон. И прежде всего иранское правительство должно отказаться от поддержки террористов и начать служить своему собственному народу, а также с уважением относиться к суверенным правам соседних государств». Дональд Трамп отдельно похвалил себя за то, что расторг «ядерную сделку» с Тегераном, заключенную его предшественником.

В Афганистане Дональд Трамп главным врагом называет международный терроризм: «В прошлом месяце я провозгласил новую стратегию по достижению победы в борьбе против этого зла в Афганистане. Отныне продолжительность и масштабы военных операций будут определяться интересами нашей безопасности, а не какими-то произвольными сроками и графиками, устанавливаемыми политиками. Я также полностью изменил правила ведения боевых действий против Талибана и против других террористических группировок».

«В Сирии и Ираке мы добились больших успехов в борьбе против ИГИЛ. За последние восемь месяцев наша страна в борьбе с ИГИЛ сделала гораздо больше, чем за многие годы. Мы стремимся к деэскалации сирийского конфликта и к политическому решению, в котором будет учтена воля сирийского народа. Действия преступного режима Башара аль-Асада, который применяет химическое оружие против собственных граждан и даже ни в чем не повинных детей, потрясли всех добропорядочных людей». Однако про то, что Башар Асад обязательно должен быть лишен власти, президент США ничего четко не сказал.

С Венесуэлой определенности получилось больше: «Мы также ввели новые жесткие, но тщательно выверенные санкции против социалистического режима Мадуро в Венесуэле, который довел благополучную прежде нацию до полного краха. Социалистическая диктатура Николаса Мадуро причиняет ужасную боль и страдания народу этой страны. Как у ответственной страны и соседа, у нас и у других стран есть цель. Эта цель – помочь венесуэльцам вновь обрести свободу, возродить их страну и восстановить их демократию». По Кубе снова общие фразы: «Страны мира должны активнее поддерживать безопасные и процветающие общества в своих регионах. Именно поэтому США в Западном полушарии противостоят коррумпированному и дестабилизирующему режиму на Кубе и приветствуют давнюю мечту кубинцев о свободной жизни».

Про Россию и Китай г-н Трамп промолчал, ограничившись намеками и косвенными ссылками.

Относительно ситуации с беженцами заявлено следующее: «На те деньги, которые необходимы для переселения одного беженца в США, мы можем помочь 10 беженцам в их собственной стране или регионе. Действуя по зову сердца, мы предлагаем финансовую помощь всем странам региона, которые их размещают. Мы также поддерживаем достигнутые недавно соглашения стран-членов «Большой двадцатки», которые предусматривают размещение беженцев рядом с родными странами».

Вместо привычного в речах американских политиков словосочетания «права человека», Дональд Трамп педалировал тему патриотизма: «Патриотизм заставлял поляков погибать ради спасения Польши, французов – воевать за свободную Францию, а британцев стойко защищать Британию. Если мы сегодня не посвятим себя, свои сердца, умы и души своей стране, если мы не будем создавать прочные семьи, безопасные кварталы и здоровые общества, за нас это никто не сделает».

«Пусть это станет нашим посланием миру: мы будем вместе бороться, будем вместе жертвовать собой, будем вместе выступать за мир, за свободу, за справедливость, за семью, за человечность, за Всемогущего Бога, который сотворил всех нас». Приведенные слова прозвучали в конце выступления и вызывают аллюзию на советский анекдот про то, что войны не будет, но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется.

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