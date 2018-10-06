Наследный принц Саудовской Аравии предрек уход России и Китая с мирового рынка нефти

Алматы. 6 октября. КазТАГ – Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман предрек уход России и Китая с мирового рынка нефти, сообщает «Коммерсант».

«Спрос на нефть будет расти до 2030 года более чем на 1% в год, от 1 до 1,5%, может быть, больше. Некоторые считают, что после 2030 г. он будет снижаться. По нашим расчетам, многие производители нефти исчезнут. Так, например, мы считаем, что Китай резко сократит добычу, если не исчезнет как производитель, уже через пять лет. И другие страны будут каждый день исчезать, как страны, производящие нефть. Через 19 лет производство нефти в России сильно сократится, если не исчезнет совсем, с ее 10 млн баррелей», — сказал принц в интервью Bloomberg в субботу.

Он добавил, что в этой сфере Саудовской Аравии ничего не угрожает, и поэтому, по его мнению, страна в будущем должна продавать больше нефти, чем сейчас.

Отмечается, что в настоящее время нефть дорожает на мировых рынках. Стоимость барреля марки Brent впервые с 2014 г. превысила $85. Трейдеры и эксперты говорят о том, что цена на нефть может достигнуть $100. Такие заявления стали звучать после того, как ОПЕК+ решил не наращивать производство нефти на фоне ожидания новых санкций США против Ирана.

Президент Владимир Путин в ходе Российской энергетической недели заявил, что Россию устроила бы цена на нефть на уровне $65-75 за баррель. По его мнению, высокая цена на нефть — в значительной степени результат действий США. В сентябре добыча нефти в России выросла на 1,3% в месячном выражении до 11,36 млн баррелей. Министр энергетики Александр Новак заявил, что России пока не достигла пика нефтедобычи.