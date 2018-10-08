Посол РК в Испании возглавил также посольство в Андорре и стал постпредом при Всемирной турорганизации

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Алматы. 8 октября. КазТАГ – Посол РК в Испании Константин Жигалов возглавил также посольство в Андорре и стал постоянным представителем Казахстана при Всемирной туристской организации, сообщает пресс-служба главы государства.

«Указом главы государства чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Королевстве Испания К. Жигалов назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Княжестве Андорра, постоянным представителем Республики Казахстан при Всемирной туристской организации по совместительству», — сообщили в Акорде в понедельник.

Напомним, до назначения на пост посла РК в Испании в апреле 2018 года К. Жигалов с 2013 по 2018 годы был послом Казахстана на Кубе, а также в Доминиканской Республике и Ямайке.

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