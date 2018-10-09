Курс продажи доллара США в обменниках Алматы остается на уровне Т372,5, Астаны — Т373, в Шымкенте вырос до Т375

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Алматы. 9 октября. КазТАГ – Курс продажи доллара США в пунктах обмена валют в Алматы остается на уровне Т372,5, Астаны — Т373, в Шымкенте вырос до Т375, сообщает Kurs.kz.

По состоянию на 9 октября максимальный курс доллара США при покупке в обменных пунктах Астаны составил Т371, а продажи – Т373.

В Алматы максимальный курс американской валюты при покупке составляет Т370, продажи – Т372,5.

В Шымкенте максимальный курс покупки доллара равен Т372, а продажи – Т375.

Официальный курс доллара, опубликованный на сайте Национального банка РК, равен Т372,27 за $1.

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