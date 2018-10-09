Алматы. 9 октября. КазТАГ — Республиканская ономастическая комиссия одобрила переименование двух улиц в Семее, сообщает altaynews.kz.

«Специалисты областного управления по развитию языков считают, что новые имена вдохнут в город новую жизнь и избавят от идеологического прошлого. Вместо имени вождя мирового пролетариата одна из центральных улиц Семея будет переименована в Мәнгілік Ел, а остров Полковничий – в Бейбітшілік аралы», — говорится в сообщении во вторник.

Между тем республиканская ономастическая комиссия одобрила проект по переименованию двух этих улиц.

«Поддержал и депутатский корпус маслихата города Семея. Осталось дождаться поддержки народных избранников областного масштаба», – отметила на очередном заседании Общественного совета региона и. о. руководителя управления по развитию языков ВКО Роза Толемысова.