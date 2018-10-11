Глава Роскосмоса Рогозин вылетел на место приземления «Союза»

Алматы. 11 октября. КазТАГ — Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отправился на место приземления космического корабля «Союз МС-10» после аварийного запуска с Байконура, сообщил глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

«Космонавты живы, Д. Рогозин вылетел на место приземления «Союза», — сообщил ТАСС В. Устименко в четверг.

Также в пресс-службе Роскосмоса сообщили, что «во время запуска корабля «Союз МС-10» произошла нештатная ситуация».

«Сработала система аварийного спасения, корабль совершил посадку в Казахстане по трассе полета. Экипаж корабля жив и вышел на связь! Спасатели уже выдвинулись на поиски и эвакуацию Алексея Овчинина и Ника Хейга», — добавили в госкорпорации.

Ранее сообщалось, что через несколько минут после старта ракеты «Союз-ФГ» произошло аварийное отключение двигателя второй ступени носителя. На второй ступени установлен двигатель РД-108 производства НПО «Энергомаш».

В «Энергомаше» сообщили ТАСС, что не комментируют ситуацию с кораблем.