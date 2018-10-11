«Нурсултан Назарбаев решил переизбраться президентом страны досрочно»

Сетевые СМИ о послании президента народу Казахстана

««Надо», «нужно», «мы должны». Второе за год послание народу» — Критика в адрес подчиненных, очередные поручения и много предложений со словами «надо» и «нужно» – президент Казахстана озвучил «ежегодное» послание своему народу. Второе по счету в текущем году. Выступление президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 5 октября показали по государственному телевидению в прямом эфире. Трансляция из Акорды, где напротив сидящего за столом президента находились депутаты парламента, министры и топ-чиновники, длилась почти два часа.

Бывший депутат парламента Казахстана Амангельды АЙТАЛЫ сомневается в реализуемости заявленных инициатив – Президент, похоже, устал говорить нашим министрам и акимам. Исполнят ли наши акимы и наши министры послание, если они ранее не могли выполнить поручения? Главное, чтобы сказанное не утратило смысл.



Гражданский активист из Шымкента Шаруа ПИРМАТ с сожалением констатирует, что не услышал в послании президента слов о демократизации — «Ни слова о развитии демократии, изменении системы».

«Это Послание о печалях и радостях…» — Так, по оценке экономиста Евгения КОЧЕТОВА, послание, как и ожидалось, получилось очень социальным — О социальных вещах президент говорил 80% всего времени, — заметил экономист. Первое, на что он обратил внимание, это на повышение минимальной заработной платы. Второй важный момент, по его мнению, это доступное жилье. Третье, что Кочетов считает важным в послании, это вопросы бизнеса. Политолог Эдуард ПОЛЕТАЕВ подчеркивает, что содержание нового выступления президента освежило: не так много в нем оказалось чиновничьих формулировок — Это послание о печалях и радостях, то есть о том, какие проблемы волнуют большинство граждан Казахстана и путях их решения. Чистая внутренняя политика. О внешней политике президент говорил в самом конце и фактически ограничился кратким перечислением казахстанских внешнеполитических достижений.

Жанар ТУЛИНДИНОВА – «Пинок госаппарату и человек как мера всего – какие ориентиры были заданы в послании президента РК?» — Человекоориентированное и динамичное – такие эпитеты звучат сегодня в отношении послания президента народу Казахстана чаще всего.

Однако «гибридный» формат нынешнего послания, удачно совместившего классическую архитектуру программного документа развития страны с условиями прямого эфира (ко многому обязывающими) и элементами расширенного заседания правительства, когда поручения управленческой элите даются в интерактивном режиме, – развеял все сомнения в том, что президент находится на пике своей управленческой формы и по-прежнему куда лучше своих подчиненных владеет ситуацией в стране, умея одним испытующим взглядом вогнать в краску бывалых чиновников.

По мнению политолога, элитоведа Ербола ЕДИЛОВА, динамичность и злободневность нового Послания – это заслуга нового руководителя Администрации президента Асета ИСЕКЕШЕВА.

«Спрос был со всех, и вопросы были конкретные. Здесь невооруженным глазом виден новый стиль работы руководителя Администрации президента», — считает Е. Едилов.

Но еще больше, чем обновленный формат, обращает внимание социальная ориентированность послания. Это отнюдь не означает, что предыдущие программные документы были лишены этого компонента, но в нынешнем правительству и руководителям госорганов настойчиво предлагается изменить, наконец, подходы в работе и спуститься с высот макроэкономики, измеряя эффективность своей работы не показателями роста ВВП и уровню инфляции, а ростом благосостояния казахстанцев.

«Именно по этому параметру я буду теперь оценивать персональную эффективность и соответствие занимаемым должностям», — подчеркнул Нурсултан Назарбаев. Рост доходов населения, повышение качества жизни, создание комфортной среды проживания и, наконец, построение госаппарата, ориентированного на потребности граждан, – таковы приоритеты новой экономической и социальной политики правительства.



Директор Центра прикладных исследований «Талап» Рахим ОШАКБАЕВ также отмечает, что послание «однозначно и недвусмысленно было социально ориентированным». «Об этом свидетельствуют само название документа — «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни». Достижению этой цели служат предложенные главой государства меры – повышение минимальной заработной платы, повышение расходов на здравоохранение и образование. Президент подчеркнул, что по его личным источникам, по опросам, казахстанцев в первую очередь волнует качество образования, здравоохранения и цены», — поясняет эксперт.

Главное – это «подзатыльники» высокопоставленным чинам Политический обозреватель, главный редактор информационно-аналитического портала «Rezonans.kz» Султанбек СУЛТАНГАЛИЕВ, обращая внимание на то, что октябрьское послание президента было подготовлено в сжатые сроки, констатирует явные недоработки его внешнеполитического блока и отсутствие веских внутриполитических месседжей, которыми, как правило, изобиловали прежние документы. Что касается социального блока, то он настолько обширен и ресурсоемок, что, по мнению эксперта, это может свидетельствовать о приближающейся электоральной кампании.

«По объему предстоящих, согласно посланию, щедрых финансовых вливаний, документ напоминает предвыборную платформу партии «Нур Отан». Вопрос, откуда брать деньги при постоянном дефиците государственного бюджета, кажется, не стоит – на то есть средства Национального фонда и Единого пенсионного накопительного фонда», — отмечает С. Султангалиев.

«Публичное выражение недовольства работой министров и акимов, свидетельствует, что терпение Нурсултана Назарбаева находится на исходе и кредит доверия к кабинету Бакытжана Сагинтаева практически исчерпан. Полагаю, это подводит к мысли о приближающихся переменах в высшем эшелоне власти», — подытоживает С. Султангалиев.

«Послание озвучено. Что дальше?» — Ирина СМИРНОВА, депутат Мажилиса Парламента — Послание очень впечатляющее и направлено на человека, на социальные гарантии, на социальное обеспечение, на защиту гарантий человека. Впечатлило, что в первый раз так очень серьезно показан статус учителя, что важно. Настолько важно, что президент предлагает издать отдельный закон, касающийся учителя. На самом деле учитель тот человек, который формирует будущее, который формирует человеческий капитал, будущее страны.

Самым важным мне показался аспект, что государственные чиновники должны быть очень близки к народу. Они не должны отрываться и должны жить жизнью народа. И народ должен очень быстро находить взаимодействие с чиновниками, чтобы решать все проблемы, которые возникают. Проблемы возникают очень быстро, такое ощущение, что время сжалось, в том числе, уже несколько Посланий в год делает президент.

Незнание реальных стоимости квартир чиновниками высшего ранга, впрочем, как и других жизненных реалий, которыми живет народ, говорит о том, что чиновники оперируют другими цифрами и живут в квартирах другого уровня. Я предполагала, что они не знают реальное положение дел. Вот для этого и надо, чтобы чиновники жили вместе с народом, знали, сколько и за что платят, чем живет народ. Если действительно произойдет, то вот только тогда что-то начнет меняться.

Алексей НИКОНОРОВ — «Во сколько бюджету обойдутся новые поручения президента?» — Послание Нурсултана НАЗАРБАЕВА, озвученное 5 октября, сразу нарекли социальным, ведь повышение зарплат и строительство школ обойдется бюджету в дополнительные 150 млрд тенге. Но на развитие и поддержку бизнеса в 2019 году направят в 8 раз больше. Итого – 151 млрд тенге дополнительных бюджетных расходов в 2019 году и 303 млрд тенге в срок до 2022 года.

Итого в 2019 году на поддержку и развитие бизнеса из бюджета дополнительно будет направлено 1,2 трлн тенге (при условии, что деньги на поддержку обрабатывающей промышленности будут выделяться в 2019-2021 гг равными долями).

В 3-летней перспективе эта сумма увеличивается до 1,8 трлн, а это значит, что нынешнее послание Главы государства носит скорее экономический, а не социальный характер.

«Выборы, похоже, будут зимой» — Послание президента народу Казахстана традиционно включает в себя обширный социальный блок, но в этот раз он оказался настолько большим, что можно сделать только один вывод: администрация казахстанского «лидера нации» хочет получить от народа что-то очень ценное для себя взамен, раз предложила ему столько манны небесной.



На основании этих наблюдений мы пришли к выводу, что Нурсултан НАЗАРБАЕВ решил переизбраться президентом страны досрочно — в начале 2019 года или, возможно, даже в конце 2018 года.

Другого варианта, например, что елбасы решит уйти на запасную позицию главы Совета безопасности РК и с нее продолжать в целом руководить страной, передав кресло и полномочия главы государства другому человеку, мы не допускаем. Это категорически противоречит как политической логике существующей в Казахстане авторитарной политической системе, так и характеру самого Нурсултана Назарбаева — он никому не верит, даже самым близким людям.

Причины же, по которым елбасы решил так поступить, очевидны. Преодолеть продолжающийся в стране социально-экономической кризис не помогли ни массированные госинвестиции в экономику и социальную сферу, ни восстановление мировых цен на углеводороды и рост странового экспорта.

К тому же, и в прошлом Нурсултан Назарбаев регулярно использовал такого рода тактику. Он всегда прибегал к досрочным выборам, чтобы переизбраться, пока ситуация еще относительно терпимая, но должна была точно ухудшиться. И, если вспомнить, досрочных выборов было большинство в истории суверенного и независимого Казахстана.

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