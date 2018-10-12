Цена на электроэнергию снижена в Актюбинской области

Новости 131 0

Астана. 12 октября. КазТАГ — Цена на электроэнергию снижена в Актюбинской области, сообщает пресс-служба КРЕМ и ЗК МНЭ РК.

«Департаментом комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей по Актюбинской области выявлен необоснованный доход за 2017 г. в размере Т122 млн у субъекта общественно значимого рынка по розничной реализации электрической энергии ТОО «Актобеэнергоснаб», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте комитета в пятницу.

В результате, с 1 октября 2018 г. цена электрической энергии для прочих потребителей, не отнесенных к группе население, снижена с согласованной департаментом Т18,37 до Т17,95 за 1 кВтч (без НДС) или на 2,3%.

Похожие материалы:

  1. В неправомерных расчетах подозревается поставщик газа в Кызылординской области
  2. Глава ДВД Актюбинской области признался, что полицейские вменяли подозреваемым более тяжкие преступления
  3. По Т150 млн за каждого погибшего требуют родные узбекистанцев, сгоревших в автобусе в Актюбинской области
  4. Цена на нефть может снова подняться до $100 за баррель, считают трейдеры
  5. Цена на золото по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в понедельник повысилась

Новости партнеров

Загрузка...